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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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55
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Чи блокують картки та забирають усі виплати через СЗЧ: у Міноборони пояснили

У Міноборони розвіяли міфи про автоматичне блокування банківських карток під час СЗЧ та пояснили новий порядок.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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СЗЧ

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Довкола теми самовільного залишення частини серед військовослужбовців виникло чимало чуток — від автоматичного арешту банківських рахунків до повної втрати виплат навіть після повернення на службу. Українцям роз’яснили, які з цих побоювань відповідають дійсності, що є вигадкою та як насправді відбувається процес поновлення грошового забезпечення.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Що відбувається з грошима під час СЗЧ та чи блокують картки

У Міноборони пояснили, що за наказом командира з дня СЗЧ військовому припиняють усі виплати, а також продовольче й речове забезпечення. А період відсутності не зараховують до вислуги років. Водночас банківські картки через це автоматично не блокують — арешт рахунків можливий лише за рішенням суду в межах кримінальної справи.

Повернення на службу поновлює нарахування грошового забезпечення на подальший період, однак період відсутності не оплачується й не компенсується.

Згідно з постановою Кабміну від 12 червня 2026 року №767, для військових ЗСУ та ДССТ діє механізм добровільного повернення. Спочатку боєць подає рапорт через застосунок «Армія+», рекрутинговий центр чи інші визначені канали, перевірка якого триває до 7 днів.

Після погодження військовослужбовець має за 120 годин (5 діб) прибути до частини за обраним маршрутом. При цьому продовольче забезпечення відновлюють одразу з дня прибуття, а грошове та речове — після офіційного зарахування наказом командира до списків особового складу.

Особливості нарахування «бойових» та що робити в разі затримок

Правила відновлення базового грошового забезпечення та додаткової винагороди («бойових») суттєво відрізняються.

Військовослужбовці в статусі СЗЧ виключаються з наказів на виплату додаткової винагороди за весь місяць порушення, період відсутності та весь місяць повернення. Тобто якщо військовий повернувся й був зарахований до списків 10 серпня, базову зарплату йому поновлять з 10 серпня, а «бойові» за серпень нараховані не будуть і почнуть виплачуватися лише з вересня.

Якщо військовий уже приїхав до частини, але оформлення чи виплати затримують, у Міноборони радять телефонувати на гарячу лінію 1519. Для цього варто підготувати дані про рапорт, дату приїзду та статус заяви.

Повернення з СЗЧ — останні новини

Нагадаємо, військовослужбовці, які самовільно залишили частини, мають останній місяць, щоб повернутися на службу за спрощеним алгоритмом.

Також військовослужбовець може проходити лікування як у військовому госпіталі, так і в цивільній лікарні. Командування не має права оголошувати такого військового в СЗЧ.

До того ж, військовослужбовці після СЗЧ зможуть самостійно обирати частину через застосунок «Армія+».

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