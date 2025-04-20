Чи буде Божий знак про завершення війни: Епіфаній розповів

Митрополит Епіфаній / © http://www.pomisna.in.ua/

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Глава ПЦУ митрополит Епіфаній відповів на питання, коли завершиться війна і чи може бути якийсь Божий знак, що українці вистоять у цій боротьбі.

Про це ієрарх розповів в інтерв’ю «Апострофу».

На його думку, той факт, що Україна вистояла за понад три роки повномасштабної війни, вже є чудом.

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«Ми вже вистояли. Якщо ми з вами можемо збиратися тут у центрі Києва, то за це вже треба дякувати Богові. Боротьба триває. Ми протидіємо ворогові понад три роки. Це справді чудо. Господь нам допомагає і сприяє. Ми спинили навалу російської орди. Я переконаний, що Господь створить відповідні умови. Бо зараз увесь світ, найкращі дипломати, фахівці моделюють, яким чином завершиться війна в Україні», — сказав ієрарх.

Епіфаній зауважив, що дату і результат закінчення війни всім цікаво дізнаися, але передбачити це дуже складно.

«Всі сподівались на прихід президента Трампа, але все не так просто. Я впевнений, що Господь створить умови, і ворог добровільно покине нашу землю, як це відбулося в Сирії. Я переконаний, що щось трапиться в Російській Федерації, коли в них не буде діла до нас, вони будуть змушені вирішувати свої внутрішні справи і вони покинуть нашу землю», — вважає предстоятель ПЦУ.

Митрополит запевняє, що правда врешті-решт завжди перемагає.

«Не може один агресор-тиран диктувати свої умови усьому світу. Ми знаємо з історії, що були періоди, коли зло брало верх, але в кінцевому результаті завжди правда, світло і життя перемагало. Ми повинні вірити. А за непохитної віри Господь нам в цьому допоможе», — підсумував він.

Раніше відомий астролог Влад Росс впевнено назвав дві дати закінчення війни.