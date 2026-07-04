Чи буде дефіцит пального через удари РФ по АЗС: в уряді зробили важливу заяву

Удари по АЗС / © ТСН

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Росія активізувала удари по автозаправних станціях, паливних базах та логістичній інфраструктурі України. Попри це, в уряді запевняють: дефіциту бензину й дизельного пального наразі немає, а ринок працює стабільно. Водночас експерти попереджають, що головним викликом найближчим часом може стати не нестача пального, а можливе зростання його вартості.

Про це розповів міністр економіки України Олексій Соболев заявив, що на сьогодні внутрішній ринок повністю забезпечений необхідними обсягами пального.

За його словами, імпортні поставки здійснюються без перебоїв, а логістичні маршрути залишаються працездатними, попри російські атаки.

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«Станом на зараз дефіциту пального для цивільного сектору в Україні немає. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується, логістика працює», — наголосив міністр.

У Кабінеті Міністрів зазначають, що ситуацію контролюють у режимі щоденного моніторингу.

Міністерство економіки, Міністерство енергетики, обласні військові адміністрації та представники паливного ринку відпрацьовують різні сценарії, які дозволять забезпечити постачання пального навіть у разі нових атак.

Серед можливих рішень — оперативне підвезення пального без тривалого зберігання на окремих об’єктах, що допоможе мінімізувати ризики ураження.

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Окремо уряд працює над створенням системи страхування воєнних ризиків або компенсаційного фонду для паливного бізнесу.

Передбачається, що цей механізм допоможе компенсувати збитки після російських ударів або фінансувати заходи із захисту критичної паливної інфраструктури. Водночас частину деталей влада не розголошує з міркувань безпеки.

Чи можливе подорожчання пального

Попри відсутність дефіциту, експерти звертають увагу на інший можливий ризик — зростання вартості бензину та дизельного пального.

Однією з причин можуть стати витрати операторів ринку на формування стратегічних запасів пального відповідно до нових вимог. Такі витрати потенційно можуть вплинути на кінцеві ціни для споживачів.

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Водночас наразі уряд не повідомляв про неминуче підвищення цін, а лише продовжує роботу над забезпеченням стабільності ринку.

За словами Соболева, Україна вже має досвід реагування на глобальні паливні кризи. Він нагадав, що під час загострення ситуації на Близькому Сході владі вдалося уникнути перебоїв із постачанням пального.

У Кабміні переконані, що й нинішні виклики, пов’язані з російськими ударами по паливній інфраструктурі, вдасться подолати без виникнення дефіциту для населення.

Росія «полює» на АЗС в Україні — останні новини

Нагадаємо, в ніч на 4 липня у Сумах РФ повністю знищила дві автозаправні станції.

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Також, російські війська атакували автомобільні заправні станції в Полтавській, Сумській та Харківській областях. У Пирятині, Сумах та Харкові виникли пожежі. На Полтавщині в Лубенському районі поранено щонайменше 6 людей, пошкоджено обладнання та автомобілі.

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