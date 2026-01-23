Чи буде другий Чорнобиль через удари Росії по підстанціях АЕС: відповідь експерта

ЗАЕС / © sprotyv.mod.gov.ua

Інформація про те, що Росія готує цілеспрямовані удари по підстанціях, які забезпечують роботу українських атомних електростанцій, викликала хвилю занепокоєння. В суспільстві почали обговорювати ризики радіаційної аварії, адже ворожі ракети можуть влучити у критично важливе обладнання поряд з реакторами.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю «Телеграфу».

За словами експерта, побоювання щодо «другого Чорнобиля» є безпідставними. Атомні станції України мають надійні протоколи безпеки.

«Там є захист, вони були в пріоритетних об’єктах для захисту. І там є досвід, що робити, коли відбуваються ці атаки. На атомних станціях уже дуже добре відпрацьовані алгоритми, що робити під час таких атак, яким чином діяти. Тому, на мій погляд, підстав кричати, що ми всі загинемо, немає», — наголосив Харченко.

На пряме запитання журналістів, чи загрожує Україні повторення сценарію 1986 року, експерт відповів категорично: «Ні».

Які можуть бути наслідки для енергосистеми

Водночас Харченко не заперечує, що удари будуть болючими для енергопостачання споживачів. Росіяни проводять розвідку приблизно 9-10 об’єктів «Укренерго». Це підстанції, по яких ворог вже бив десятки, а то й сотні разів за час війни.

Якщо атака буде успішною, це призведе до технічних проблем:

Пошкодження вторинних елементів (вимикачі, релейний захист).

Необхідність знизити потужність видачі електроенергії з АЕС.

Тимчасові обмеження подачі світла.

Проте, за словами фахівця, відновлення роботи обладнання в таких випадках займає кілька днів, а не місяців.

Також експерт прокоментував нещодавнє повідомлення МАГАТЕ про знеструмлення Чорнобильської АЕС. Харченко закликав не драматизувати ситуацію, назвавши реакцію міжнародної агенції надмірною.

«Кілька годин Чорнобильська станція була без подачі електроенергії. Там є резервне живлення, воно спрацювало. Подачу електроенергії відновили. Чесно, я не дуже розумію, що спричинило істерику в МАГАТЕ», — підсумував експерт.

Нагадаємо, на тлі регулярних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі в Україні експерти заспокоюють щодо безпеки атомних електростанцій. Народний депутат Сергій Нагорняк пояснив, що ворог атакує підстанції «Укренерго», розташовані далеко від АЕС, тоді як пристанційні підстанції «Енергоатома» не зазнавали ударів.

За його словами, безпосередніх загроз атаки на територію АЕС наразі немає, а додаткові рівні захисту на ключових об’єктах уже майже добудовані, що унеможливлює сценарій радіаційної катастрофи.