- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 875
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи буде енергетичне перемир’я: Зеленський прокоментував заяву Трампа
Зеленський наголосив, що «енергетика — це основа життя», і висловив сподівання, що домовленості будуть виконуватися.
Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа щодо домовленості з диктатором Путіним про припинення на час морозів ударів РФ по Києву та інших містах України.
Про це глава держави написав у соцмережі Х.
«Важлива заява президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика — це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя», — сказав Зеленський.
Він подякував Дональдові Трампу та підтвердив, що на перемовинах в ОАЕ говорили саме про це.
Зеленський висловив сподівання, що домовленості виконуватимуться.
«Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до закінчення війни», — додав він.
У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський знову подякував американській стороні «за зусилля, щоб у цей час зупинити удари по енергетиці».
«Сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити. Є сьогодні заява президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз уночі та цими днями, реальна ситуація на наших об’єктах енергетики, у наших містах це покаже», — підсумував глава держави.
Раніше Дональд Трамп заявив, що особисто просив Путіна призупинити обстріли Києва та інших міст України. Раніше в Мережі з’явилися повідомлення російських пропагандистів про нібито запроваджене «енергетичне перемир’я».