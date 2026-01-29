ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
875
Чи буде енергетичне перемир’я: Зеленський прокоментував заяву Трампа

Зеленський наголосив, що «енергетика — це основа життя», і висловив сподівання, що домовленості будуть виконуватися.

Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Дональда Трампа щодо домовленості з диктатором Путіним про припинення на час морозів ударів РФ по Києву та інших містах України.

Про це глава держави написав у соцмережі Х.

«Важлива заява президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика — це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя», — сказав Зеленський.

Він подякував Дональдові Трампу та підтвердив, що на перемовинах в ОАЕ говорили саме про це.

Зеленський висловив сподівання, що домовленості виконуватимуться.

«Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до закінчення війни», — додав він.

У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський знову подякував американській стороні «за зусилля, щоб у цей час зупинити удари по енергетиці».

«Сподіваємося, що Америці вдасться це забезпечити. Є сьогодні заява президента Сполучених Штатів. Ситуація зараз уночі та цими днями, реальна ситуація на наших об’єктах енергетики, у наших містах це покаже», — підсумував глава держави.

Раніше Дональд Трамп заявив, що особисто просив Путіна призупинити обстріли Києва та інших міст України. Раніше в Мережі з’явилися повідомлення російських пропагандистів про нібито запроваджене «енергетичне перемир’я».

875
