Чи вистачить газу українцям узимку: експерт пояснив, що може піти не так

Опалення / © iStock

В Україні сьогодні немає жодного регіону, який можна вважати повністю захищеним від енергетичних ризиків. Тимчасові проблеми з енергопостачанням можливі в будь-якому куточку країни.

Про це заявив керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп в ефірі «Київ24».

Водночас найвищі ризики спостерігаються у східних та північних областях — через їхнє географічне розташування поблизу лінії фронту або кордону.

«Ми пам’ятаємо, що ворожі засоби ураження досягають усіх точок по всій країні. Безпечного і гарантовано захищеного місця сьогодні немає», — наголосив Прокіп.

Щодо постачання газу експерт зазначив, що з технічного боку приватні будинки та багатоповерхівки перебувають у рівних умовах — система розподілу газу працює для всіх споживачів за однаковим принципом.

Окремо Андріан Прокіп прокоментував перспективи проходження опалювального сезону. За його словами, цього року він безпосередньо залежить від можливості імпорту газу, адже у жовтні було пошкоджено частину газовидобувних потужностей України.

«Той обсяг газу, який вважався достатнім для проходження зими, ми мали накопичений. Але через пошкодження у жовтні видобуток зменшиться. Втрати доведеться компенсувати імпортом», — пояснив експерт.

При цьому він наголосив, що імпорт самого газу не становить технічної проблеми — головним викликом залишається фінансовий.

«Ключове питання — це гроші, чим за цей імпорт заплатити», — підсумував Прокіп.

Нагадаємо, Російські атаки на газові сховища створили критичну ситуацію з енергозабезпеченням України, незважаючи на накопичений запас у 13,2 мільярда кубометрів. Як наслідок, країні терміново необхідно мобілізувати близько 2 мільярдів євро для форсованого додаткового імпорту газу.

Також мер Києва Віталій Кличко попередив, що опалювальний сезон 2025-2026 стане найскладнішим за весь час повномасштабної війни, оскільки Росія жорстко атакує одночасно всі енергетичні об’єкти столиці.