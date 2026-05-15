Чи буде ядерний удар РФ по Україні: відповідь Буданова

Буданов оцінив реальність ядерного удару по Україні

Росія абсолютно має можливість завдати ядерного удару по Україні в будь-який момент, проте наразі нема жодних ознак підготовки до такої атаки.

Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю The Times.

За його словами, РФ була готова виконати свої нещодавні погрози щодо масованого удару по центру Києва після того, як Кремль попередив західні країни про евакуацію своїх посольств там. Водночас, керівник ОП вважає, що що побоювання щодо ядерного удару, що поширюються у столиці, є безпідставними, але російський арсенал залишається серйозною загрозою.

«Росія абсолютно має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент і на будь-якій відстані. Її ядерний потенціал дозволяє їй виконати таке завдання. Але це, перш за все, питання політичної волі. Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав», — сказав Буданов.

Раніше британський експерт Геміш Де Бреттон-Гордон оцінив нові ядерні погрози Путіна.

Нагадаємо, що 12 травня Путін похвалився випробуванням ракет «Сармат» і нагадав, що балістична ракета «Орешнік» може оснащуватися ядерними боєголовками.

