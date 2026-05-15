ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
1 хв

Чи буде ядерний удар РФ по Україні: відповідь Буданова

Кирило Буданов в інтерв’ю The Times оцінив ризики ядерного удару РФ по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Коментарі
Буданов оцінив реальність ядерного удару по Україні

Буданов оцінив реальність ядерного удару по Україні

Росія абсолютно має можливість завдати ядерного удару по Україні в будь-який момент, проте наразі нема жодних ознак підготовки до такої атаки.

Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю The Times.

За його словами, РФ була готова виконати свої нещодавні погрози щодо масованого удару по центру Києва після того, як Кремль попередив західні країни про евакуацію своїх посольств там. Водночас, керівник ОП вважає, що що побоювання щодо ядерного удару, що поширюються у столиці, є безпідставними, але російський арсенал залишається серйозною загрозою.

«Росія абсолютно має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент і на будь-якій відстані. Її ядерний потенціал дозволяє їй виконати таке завдання. Але це, перш за все, питання політичної волі. Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав», — сказав Буданов.

Раніше британський експерт Геміш Де Бреттон-Гордон оцінив нові ядерні погрози Путіна.

Нагадаємо, що 12 травня Путін похвалився випробуванням ракет «Сармат» і нагадав, що балістична ракета «Орешнік» може оснащуватися ядерними боєголовками.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
291
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie