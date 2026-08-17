Чи буде масований обстріл 24 серпня: полковник СБУ відповів

Чи завдасть Росія удару на 24 серпня

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Масований удар РФ на День Незалежності 24 серпня виключати не можна, адже диктатор Володимир Путін традиційно зациклений на різноманітних важливих датах.

Про це заявив народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, передає «24 канал».

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«Зараз у мене немає інформації (про удар на 24 серпня — Ред.), бо розвідувальні дані добуваються поступово: йдуть роздуми, росіяни ухвалюють рішення, аналізують наслідки, потім ідуть дипломатичні перемовини. Це не так, що Путін просто захотів — і все», — пояснив нардеп.

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За словами Костенка, за посередництва США та європейських партнерів не виключені певні домовленості щодо взаємного утримання від ударів, як це вже траплялося під час окремих резонансних подій. Зокрема, Кремль зацікавлений у легітимізації власної влади під час майбутніх виборів у РФ, проведення яких Україна здатна зірвати регулярними повітряними тривогами та атаками по російській території.

«Водночас Путіну треба максимальна легалізація, бо зараз він просуває тези про нібито нелегітимну українську владу. Йому потрібно, щоб його за це не зачіпали. Тому, на мою думку, цим треба користуватися, але я не відкидаю, що за посередництва США та інших європейських партнерів росіяни спробують щось на щось розміняти», — пояснив депутат.

Костенко зазначив, що точна інформація про те, чи буде масований удар, з’явиться ближче до 24 серпня.

«Уже 23–24 серпня відбудеться технічна розвідка — і наша, і партнерів. Ми побачимо активність російських пускових установок і каналів зв’язку. Тоді вже точно можна буде говорити, чого очікувати», — підсумував Роман Костенко, додавши, що українцям у будь-якому разі варто залишатися готовими до можливих ударів ворога.

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Нагадаємо, що росіяни масовано атакували Одесу та передмістя реактивними дронами: 12 людей дістали поранення, зруйновано будинки.

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