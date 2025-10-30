Чи буде мобілізація жінок: нардеп розкрив плани парламенту

Мобілізація жінок в Україні / © ТСН.ua

Мобілізація жінок не є терміновим питанням у Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Рішення про розширення залучення жінок до ЗСУ буде ухвалено оперативно, якщо виникне така потреба.

Про це сказав народний депутат, член безпекового комітету парламенту Юрій Здебський, повідомляє «Телеграф».

За словами народного обранця, залучення жінок до армії обговорюється постійно, але наразі не є терміновим питанням у профільному парламентському комітеті.

Здебський нагадав про існування механізму залучення жінок до ЗСУ: «Хто хоче воювати, піде».

«Ця тема постійно в полі зору депутатів. Але у нас зараз процедура (мобілізації жінок — ред.) є — хто хоче воювати, піде. Наскільки я розумію атмосферу в комітеті, це питання не стоїть на порядку денному. Нехай жінки займаються тим, чим потрібно», — висловився нардеп.

Водночас він зауважив що у війську жінки замінили б багато чоловіків за низкою спеціальностей.

«Ми відслідковуємо ситуацію і коли буде актуально, швидко прийматимемо рішення«, — зазначив Здебський.

Він додав, що за необхідності, Рада та Кабінет міністрів готові оперативно реагувати на зміни ситуації та ухвалювати відповідні рішення щодо мобілізації та ротації персоналу.

До слова, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко назвав військово доцільним формування резерву з жінок, які мають потенційно необхідні спеціальності (медики, бухгалтери, юристи). Тимочко наголосив, що добровільна служба жінок допоможе зменшити тиск щодо призову, заявивши: "Чим менше жінки ховатимуться «за спиною» чоловіків, тим менше буде голосів за призов жінок під тиском». Він навів приклад дружини, яка служить, і закликав до відкритої дискусії на цю тему.