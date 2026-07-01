Чи буде нова атака РФ найближчими днями: експерт пояснив чого очікувати

Атака РФ.

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Якщо протягом півтора-двох тижнів Російська Федерація не завдає ракетних ударів по Україні, то це може свідчити про накопичення озброєння та підготовку до нової масованої атаки.

Про це заявив ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в коментарі «УНІАН», коментуючи повідомлення «єРадар» про ймовірний удар у найближчі дні.

«Росіяни продовжують завдавати по нас масовані ракетно-дронові удари. Останнім часом під ці удари потрапляє Київ. Можна розглядати це як їхню відповідь на наші удари по Москві, хоча там може бути інша причина», — наголосив він.

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За словами Гетьмана, Україна завдала ударів по важливих об’єктах на території РФ, які мають серйозний вплив на можливість росіян здійснювати ракетні атаки. Окрім того, у Білорусії припинили роботу ретранслювальні станції, які допомагали «Шахедам» та крилатим ракетам.

«Тому чи очікувати масованого ракетного удару: відремонтували, налагодили — очікувати, вочевидь, треба», — сказав Гетьман, але закликав дослухатися до офіційних попереджень від влади.

Зауважимо, моніторинговий канал «єРадар» повідомив, що «масований ракетний удар найімовірніше відбудеться сьогодні/завтра». Зокрема, за їхніми даними, РФ підготувала вісім бортів Ту-95МС, два-три Ту-160, до 10 гіперзвукових крилатих ракет «Циркон» та до 30 балістичних ракет «Іскандер-М"/С-400/КН-23. Серед пріоритетних цілей Росії монітори назвали Київ та область, а також західні регіони.

Попередження про атаку — що відомо

Напередодні мер Івано-Франківська попередив про можливий нічний масований обстріл РФ. Він закликав не ігнорувати сповіщення про небезпеку.

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Закликав реагувати на тривогу і керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Втім, у його повідомленні не було прив’язки до дати.

Водночас військовий експерт Олег Жданов кілька днів тому заявляв, що Росія готова до потужного удару по Україні. За його оцінкою, однаково може накопичувати від 50 до 100 безпілотників щодоби. Він також не назвав конкретної дати, але додав, що військових перешкод для проведення великої атаки зараз немає.

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