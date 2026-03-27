Чи буде нова зустріч зі США та РФ: Зеленський відповів про дату мирних переговорів

Дати наступних тристоронніх перемовин між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією наразі немає.

Про це повідомив Володимир Зеленський в ефірі телемарафону «Єдині новини».

За словами президента, організація такої зустрічі зараз є складною. Основною причиною він назвав те, що американські представники наразі не виїжджають за межі США з міркувань безпеки, що пов’язано з війною на Близькому Сході.

Російська сторона висловлює готовність проводити зустрічі в Туреччині або країнах Європи, проте відмовляється від переговорів безпосередньо на території США.

Україна підтверджує готовність до зустрічі на будь-якому майданчику. Наразі українська влада продовжує роботу над організацією цих перемовин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність Києва до переговорів щодо завершення війни, зокрема на рівні лідерів.

Раніше у Кремлі заявляли, що в переговорному процесі Москви та Києва за посередництва Вашингтона виникла пауза.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що мирні переговори України та РФ у глухому куті через війну в Ірані.

Проте керівник Офісу президента Кирило Буданов не згоден з тезою, що через війну в Ірані переговори про мир в Україні було заблоковано.

Також варто зауважити, що 21 березня відбулися переговори США та України. Зеленський заявив, що сторони обговорять підготовку до переговорів із Росією та низку інших тем.