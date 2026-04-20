Чи буде новий наступ із Білорусі: Кулеба розклав по поличках дії Лукашенка

Низка факторів свідчить про поступову ескалацію на північних рубежах України, де Білорусь нарощує активність під пильним контролем Кремля. Попри тривожні приготування, наразі не зафіксовано формування ударних груп, які могли б свідчити про неминучість атаки в найближчій перспективі.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеоролику, оприлюдненому на YouTube-каналі.

Військова підготовка у Білорусі

За словами Кулеби, комплекс речей наразі вказує на можливе формування нового рівня загрози з боку Білорусі. Передусім — те, що з початком 2026 року у країні почалися військові приготування, «безперервна бойова підготовка підрозділів білоруської армії».

Ця підготовка відбувається під наглядом росіян. І хоча сам факт перебування країни у стані бойової готовності не є прямою загрозою, проте у сукупності чинників ця роль зростає.

Призов офіцерів-резервістів

Другий чинник, який назвав ексглава МЗС, це підняття теми щодо мобілізаційної готовності усієї країни, а не лише військових та резервістів.

«І пролунала така новина спочатку з посиланням на російські ЗМІ про те, що підписано указ Лукашенком про призов офіцерів-резервістів. Це лише один з елементів цієї мобілізаційної підготовки», — пояснив Кулеба.

За його словами, хоча тут немає нічого надзвичайного і Білорусь це робить не вперше, проте потрібно обов’язково комплексно оцінювати ситуацію і враховувати цей нюанс.

Дії Лукашенка

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко наразі активно демонструє підготовку країни до можливих дій. І хоча показова їзда політика різноманітними локаціями та гучні заяви до генералів нічого не означають, командно-військові маневри значного масштабу вказують зовсім про інший рівень.

«Але командно-військові маневри великого масштабу — це вже не просто підготовка боєздатності. Це вже відпрацювання взаємодії на рівні штабів і підрозділів», — пояснив ексглава МЗС.

Білорусь нарощує ППО

Наступний чинник — нарощування сил ППО. Це вказує на те, що країна готується до можливих «прильотів» у її повітряний простір.

«Що туди може прилітати? Ну ясно, далекобійні дрони і ракети. Для цього потрібні системи ППО», — зазначив Кулеба

Росія, стверджує посадовець, допомагає Білорусі сформувати повітряну оборону. Для цього вона посилює союзників системами ППО.

Говорячи про взаємодію РФ та Білорусі, Кулеба також додав, що наразі стала більш помітною взаємодія і між арміями країн.

«Наразі не на рівні підрозділів, а на рівні якраз оцієї координації, узгодження планів», — пояснив колишній голова МЗС.

Саме ці чинники, на думку Кулеби, можуть вказувати на потенційні загрози, як і публічна заява Лукашенка про підготовку країни до війни.

«Коли ти дивишся на ці п’ять факторів окремо один від одного, то, начебто нічого супер загрозливого. Коли ти їх складаєш в єдність, то вже це виглядає як підготовка», — підсумував він.

Попри це, Лукашенко, як вважає Кулеба, добре усвідомлює рівень загрози від можливого вторгнення в Україну, і той факт, що українці захищатимуться.

«Тому я не бачу, що прямо ось-ось почався наступ, але, на мою думку, те, що відбувається, є чіткими приготуваннями до військової ескалації», — наголосив посадовець.

Наступ із Білорусі — чи є загроза

Нагадаємо, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що РФ готує Білорусь до можливої ескалації. Проте в РНБО наголошують, що у ЗСУ все під контролем.

Раніше офіцер 3-го батальйону «Свобода» 4-ої бригади оперативного призначення НГУ «Рубіж» Андрій Іллєнко заявив про те, що ворог не зможе непомітно створити значне військове угруповання на території Білорусі для підготовки масштабного наступу, адже такі дії будуть зафіксовані ще на етапі їх розгортання.