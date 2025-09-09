Чи буде новий наступ росіян: експерт розкрив дві стратегічні цілі окупантів до кінця року

Окупаційна армія РФ має дві стратегічні цілі до кінця 2025 року / © Associated Press

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про «успіхи» російської армії під час весняно-літньої кампанії та наголосив на планах подальшого просування. За цими словами стоять дві справжні цілі, яких окупаційні війська намагатимуться досягти до кінця 2025 року.

Про це заявив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі «24 Каналу».

Захоплення Донецької області та буферна зона

За словами Мусієнка, пріоритетним напрямком ворога до кінця цього року є Донеччина, оскільки російське командування прагне вийти на адміністративні межі цієї області. Росіяни почали концентруватися на цьому ще з літа, готуючись до осінньо-зимової кампанії.

Після провалу наступу на Сумщині та ефективних контратак українських сил, що витіснили ворога, стало зрозуміло, що Донецький напрямок є для окупантів головним. Вони намагаються прорвати оборону ЗСУ, щоб виконати своє завдання.

Крім повного захоплення Донеччини, ще однією частиною першої глобальної цілі росіян є створення так званої «буферної зони» на Дніпропетровщині. Російські військові намагаються максимально окупувати цю область та просунутись настільки далеко, наскільки зможуть. Для цього вони намагаються заходити диверсійно-розвідувальними групами та перешкоджати логістиці української армії, що свідчить про їхні серйозні наміри на цьому напрямку.

«Перша ціль — захоплення Донеччини та створення так званої буферної зони на Дніпропетровщині, тобто максимальна окупація цієї області, наскільки вони зможуть», — заявив експерт.

Виснаження українських підрозділів

Другою стратегічною ціллю російської армії є максимальне виснаження підрозділів Збройних Сил України. Росіяни планують чинити тиск по всій лінії фронту. Вони також можуть спробувати прорвати оборону ЗСУ та інфільтруватися в певних районах. Загальний тиск по лінії фронту, до чого російські військові готувалися протягом останніх місяців, є частиною цієї стратегії.

Це дозволяє окупантам утримувати українські сили в постійній напрузі, не даючи їм можливості перегрупуватися та перекидати резерви на інші напрямки. В результаті, росіяни сподіваються змусити українську армію витрачати більше ресурсів на утримання позицій та не дозволити їй провести ефективні контрнаступальні дії.

Нагадаємо, росіяни готуються до наступу на Донбасі. На думку військового, хаотичного відступу ЗСУ з власних позицій точно не буде.