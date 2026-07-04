Чи буде новий наступ з Білорусі: в ДПСУ зробили важливе попередження

Загроза наступу з Білорусі / © ТСН.ua

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Росія продовжує розглядати територію Білорусі як один із можливих напрямків для посилення тиску на Україну. Водночас наразі українські прикордонники не фіксують активності диверсійних груп поблизу Чернігівської області, хоча загроза з цього напрямку зберігається.

Про це повідомив речник державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, українська розвідка постійно відстежує ситуацію на білоруському напрямку та аналізує будь-які зміни в активності російських військ. Він додав, що Росія дійсно може розглядати різні варіанти посилення тиску, зокрема через Чернігівську область.

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Водночас, як зазначив Демченко, нині вздовж кордону на Чернігівщині не спостерігається активного застосування російських піхотних чи диверсійно-розвідувальних груп.

Які сценарії розглядає Росія

За словами речника ДПСУ, українське командування враховує різні варіанти розвитку подій і готується до них завчасно.

Демченко наголосив, що Росія може не лише спробувати організувати масштабний наступ, а й вдатися до локальної активності вздовж державного кордону.

«Не обов’язково це буде повномасштабне вторгнення. Якщо, наприклад, у Росії не вистачить сил для цього, вона може влаштувати певну активність уздовж кордону, і Україні доведеться на це реагувати», — пояснив він.

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За його словами, таким чином Кремль може прагнути змусити Україну перекидати додаткові підрозділи з інших ділянок фронту.

Демченко також нагадав, що Чернігівська область, як і Сумщина та Харківщина, регулярно зазнає російських обстрілів.

Для атак окупанти застосовують:

артилерію;

FPV-дрони;

безпілотники на оптоволоконному керуванні;

дрони зі скиданням боєприпасів.

Попри те що інтенсивність ударів на цьому напрямку може бути нижчою, ніж на окремих інших ділянках фронту, обстріли відбуваються практично щодня.

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У ДПСУ підкреслюють, що білоруський напрямок і надалі розглядається Росією як потенційний інструмент військового тиску на Україну.

Загроза з боку Білорусі — останні новини

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 19 червня висунув Мінську семиденний ультиматум щодо демонтажу ретрансляторів на білоруській території, які допомагали російським безпілотникам атакувати українські міста.

Минулого тижня він повідомив, що від 22 червня ретранслятори вздовж українського кордону припинили роботу, хоча доля самого обладнання залишається невідомою.

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