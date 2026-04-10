- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 375
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи буде обмін полоненими на Великдень: Буданов прокоментував підготовку
Попри традиційну секретність таких операцій, Буданов натякнув, коли саме українці можуть почути добрі новини про обмін полоненими.
Керівник Офісу президента, колишній очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував, чи варто сподіватися на обмін полоненими на Великдень.
Про це він сказав в інтерв’ю Новини.LIVE.
За словами Буданова, тема обміну полоненими є однією з тих, за якою Україна, США та РФ підтримують контакти. На запитання журналістки, чи є контакт з російською стороною щодо обміну полоненими, Буданов відповів, що «це те питання, яким ми займаємося».
«Обмін сам по собі не зробиться», — сказав він.
Буданов нагадав, що він ніколи не анонсує точну дату обмінів наперед, аби їх не зірвати.
«Я ж казав, що ми сподіваємося (на обмін полоненими — Ред.) на Пасху. За день до, за день після. Ми це всі очікуємо», — додав голова ОП.
Нагадаємо, про те, що обмін полоненими може відбутися на Великдень, Буданов говорив ще у березні.
Зауважимо, що вчора, 9 квітня, у розмові з журналістами президент Володимир Зеленський торкнувся питання повернення українських захисників та цивільних із російського полону.
«Щодо обміну: зараз ніхто не може сказати дату, і складно йде процес. Але будемо робити все, щоб повертати наших людей», — запевнив він.