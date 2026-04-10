Чи буде обмін полоненими на Великдень: Буданов прокоментував підготовку

Буданов відповів, чи чекати на великий обмін полоненими на Великдень / © Володимир Зеленський

Керівник Офісу президента, колишній очільник ГУР Кирило Буданов прокоментував, чи варто сподіватися на обмін полоненими на Великдень.

Про це він сказав в інтерв’ю Новини.LIVE.

За словами Буданова, тема обміну полоненими є однією з тих, за якою Україна, США та РФ підтримують контакти. На запитання журналістки, чи є контакт з російською стороною щодо обміну полоненими, Буданов відповів, що «це те питання, яким ми займаємося».

«Обмін сам по собі не зробиться», — сказав він.

Буданов нагадав, що він ніколи не анонсує точну дату обмінів наперед, аби їх не зірвати.

«Я ж казав, що ми сподіваємося (на обмін полоненими — Ред.) на Пасху. За день до, за день після. Ми це всі очікуємо», — додав голова ОП.

Нагадаємо, про те, що обмін полоненими може відбутися на Великдень, Буданов говорив ще у березні.

Зауважимо, що вчора, 9 квітня, у розмові з журналістами президент Володимир Зеленський торкнувся питання повернення українських захисників та цивільних із російського полону.

«Щодо обміну: зараз ніхто не може сказати дату, і складно йде процес. Але будемо робити все, щоб повертати наших людей», — запевнив він.