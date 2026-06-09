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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
315
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1 хв

Чи буде пенсія, якщо ви ФОП: у ПФУ дали остаточну відповідь українцям та пояснили правила

Страховий стаж зараховується за умови сплати фізичною особою-підприємцем страхових внесків.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Пенсіонер

Пенсіонер

У ПФУ пояснили, чи зможуть ФОП претендувати на пенсію. Так, є обов’язкова умова.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Як зазначається, страховий стаж — це період, протягом якого людина підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачуються страхові внески. Відповідне визначення міститься у статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» №1058-IV від 09.07.2003.

Починаючи з 1 січня 2004 року, страховий стаж зараховується лише за умови сплати страхових внесків. Для фізичних осіб-підприємців такі дані фіксуються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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Частина пенсіонерів в Україні може отримувати додаткову виплату — приблизно по 1000 гривень щомісяця. Надбавки нараховуються окремим категоріям громадян залежно від їхнього статусу та умов виходу на пенсію. Вони передбачені чинними пенсійними нормами та можуть встановлюватися індивідуально. Розмір і право на отримання надбавки визначаються ПФУ.

Деякі пенсіонери можуть втратити надбавки до пенсій у разі зміни умов їхнього нарахування або невиконання вимог, встановлених державою. Йдеться про доплати, які залежать від віку, стажу або інших критеріїв і можуть переглядатися під час автоматичних перерахунків. У Пенсійному фонді нагадують, що виплати нараховуються лише за умови відповідності всім встановленим правилам і підтвердженим даним.

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Дата публікації
Кількість переглядів
315
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