Чи буде перемир’я 9 травня: Зеленський зробив важливу заяву

Зеленський пояснив позицію України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не отримувала жодних офіційних чи неофіційних пропозицій щодо можливого перемир’я з Росією на 9 травня. Водночас Київ не відкидає саму ідею припинення вогню, проте лише за чітких умов.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.

За словами українського глави держави, інформація про можливе короткострокове перемир’я, яке РФ може ініціювати до 9 травня, наразі не підкріплена конкретними пропозиціями.

«Я не отримував жодних сигналів — ані офіційних, ані неофіційних — щодо цього», — наголосив він.

Зеленський припустив, що ініціатива Москви може мати суто тактичний характер, щоб забезпечити безпечне проведення військового параду в столиці РФ.

«Вони хочуть, щоб парад минув спокійно кілька годин, а потім відновити атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке припинення вогню стало тактичною пасткою з боку Російської Федерації», — пояснив він.

Водночас президент підкреслив, що Україна загалом підтримує ідею перемир’я, якщо воно є реальним і спрямованим на захист цивільних та гуманітарні цілі, зокрема обмін полоненими.

«Ми завжди позитивно реагуємо на справжні пропозиції припинення вогню з Росією, якщо вони існують», — зазначив він.

Зеленський вкотре звернувся до партнерів

На цьому тлі Володимир Зеленський закликав партнерів не послаблювати санкційний тиск на Москву. За його словами, Кремль може намагатися використати тему перемир’я як аргумент для зняття частини обмежень, зокрема щодо банківського сектору.

Президент також звернув увагу, що процес мирних переговорів загалом залишається «підвішеним». Однією з причин він назвав загострення ситуації на Близькому Сході, яке відволікає міжнародну увагу.

«Я думаю, що все залежить від того, як розвиватиметься ситуація на Близькому Сході», — додав він.

Тим часом президент України Володимир Зеленський доручив зв’язатися з командою президента США Дональда Трампа та з’ясувати деталі пропозиції Москви про припинення вогню на 9 травня.

Раніше в ЦПД РНБО заявили, що ініціатива РФ про перемир’я на 9 травня винятково прагматична.

