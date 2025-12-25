Чи зупинить Путіна договір про ненапад: політолог пояснив

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Пункт про договір про ненапад, який фігурує в обговореннях мирного плану, є радше формальністю в межах американського дипломатичного підходу, аніж дієвим інструментом захисту України.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко в інтерв’ю виданню «Телеграф».

Експерт скептично оцінює юридичну силу будь-яких угод із Кремлем. Володимир Фесенко наголосив на важливості практичних механізмів стримування агресора.

Реклама

«Усі домовленості з Росією не варті паперу, на якому вони написані. Це американський підхід — мати хоча б формальні, паперові гарантії», — заявив Володимир Фесенко.

Політолог підкреслив, що для української сторони такий документ не має самостійної цінності, якщо він не супроводжується конкретними зобов’язаннями партнерів.

За словами Фесенка, договір про ненапад може розглядатися лише як додаток до системи реальних запобіжників та автоматичних механізмів реагування, які мають спрацювати у разі нового порушення зобов’язань з боку Москви.

«Для нас цей пункт не є принциповим. Ми наполягаємо на реальних гарантіях безпеки», — резюмував він.

Реклама

На думку експерта, головний акцент у переговорах має бути зміщений із декларативних заяв на створення умов, за яких повторна агресія РФ стане неможливою або надто дорогою для агресора.

Нагадаємо, раніше Володимир Фесенко назвав умову, за якої будь-яка мирна угода з РФ стане неможливою.

Раніше ми писали, у Москві вивчають та аналізують мирний план, який передав спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв. Подальші кроки залежатимуть від президента РФ.