Чи буде ще в листопаді "бабине літо" - прогноз синоптикині

Прогнозується тривалий період сонячної погоди / © Pixabay

Реклама

В окремих регіонах України ще варто чекати на «бабине літо» з денним максимумом до +18 градусів.

Про це в інтерв’ю «24 Каналу» розповіла представниця «Укргідрометцентру» Наталія Птуха.

«Ті підвищення температури, які нині є, я б не наважилася називати таким терміном і взагалі б уникала його. Просто кілька днів може бути підвищення температури, антициклональний характер погоди. Наприкінці наступного тижня переважатиме погода без опадів, буде більше прояснень. Це такі дні, які можуть бути теплішими і комфортними», — зазначила вона.

Реклама

Синоптикиня також нагадала про історичні показники, які фіксували на території України в листопаді, вони сягали від +17 до +25 градусів.

«Ситуація, яка у нас складається на сьогодні, — вище тих градацій, які вже були озвучені, у принципі, не очікуємо. Десь у цих межах весь тиждень температура протримається і певні зміни можуть бути вже від наступного тижня, але це ще треба буде уточнювати», — додала вона.

Раніше синоптикиня повідомила, що наразі метеорологи не мають підстав стверджувати про нібито «найхолоднішу зиму за останні 10 років». Така інформація, зокрема, з’явилася у Мережі. Поява снігу та мінусових температур у листопаді не є аномальною, адже це перехідний місяць, або передзим’я.