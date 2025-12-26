ТСН у соціальних мережах

Чи буде світло на Новий рік: що кажуть у парламенті

Загальна ситуація, каже народний депутат, залежатиме від російських атак.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

Цілком ймовірно, що у новорічну ніч українці можуть бути зі світлом. Втім, значною мірою ситуація залежить від погодних умов, а також — атак росіян на енергетичну інфраструктуру.

Про це розповів нардеп України, член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк в ефірі «Ранок.LIVE».

З його слів, у святкові дні споживання електроенергії традиційно зменшується, адже промисловість майже не працює.

«Ми не розуміємо, яку має стратегію ворог на новорічні свята, і як довго утримається холодна погода. Сподіваюся, що в новорічну ніч українці будуть зі світлом», — висловився Нагорняк.

Нагадаємо, тимчасовий виконувач обов'язків очільника Держенергонагляду Анатолій Замулко наголошує, що ситуація в енергосистемі значно ускладнилася через руйнування, спричинені російськими атаками. Система вийшла на доволі потужні показники виробництва електроенергії, але світло продовжують вимикати через проблеми у можливості її передавання споживачам.

Експерт з енергетики Олександр Голіздра, каже, що у разі сильних морозів тривалість відключень електроенергії в може зрости, але ситуація критичною не буде.

