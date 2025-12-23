Чи будуть українці зі світлом на Різдво та Новий рік: що кажуть експерти

Чи буде світло в Україні на Новий рік 2026 / © ТСН.ua

Росіяни намагаються знищити енергетичну інфраструктуру України. Окупанти атакують об’єкти енергетики, застосовуючи десятки ракет та сотні дронів.

Ворожі обстріли призвели до значних знеструмлень у західних та центральних регіонах, змусивши три атомні станції знизити потужність, а енергетиків — запровадити аварійні графіки відключень.

Поки уряд шукає шляхи стабілізації мережі до свят, а міжнародні партнери передають критично важливе обладнання, експерти попереджають про тривалі обмеження, що залежатимуть від подальших атак та зимових морозів.

Чи будуть українці зі світлом під час зимових свят — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Ситуація в енергетиці України 23 грудня

Уночі та зранку 23 грудня Росія здійснила дев’яту від початку року масовану атаку на енергосистему України, застосувавши десятки ракет та понад 600 дронів.

За даними Міненерго, внаслідок ударів Хмельницька, Рівненська та Тернопільська області вранці залишилися майже повністю без світла. Також зафіксовано знеструмлення у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

Через пошкодження інфраструктури Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська АЕС були змушені знизити потужність генерації. Як повідомив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов, повернення станцій до номінальних значень відбуватиметься поступово, паралельно з відновленням мереж.

По всій території України були запроваджені графіки аварійних відключень.

Як Європа допомагає українцям із відновленням енергетики

Литва завершила передавання Україні повного комплекту обладнання для ТЕС. Протягом 11 місяців було здійснено 149 постачань загальною вагою майже 2400 тонн, повідомляє Міненерго.

Литва завершила передавання Україні повного комплекту обладнання для ТЕС / © Getty Images

Серед доставленого — 40 негабаритних вантажів, зокрема трансформатори та статори вагою по 172 тонни кожен. Обладнання вже використовують для аварійних ремонтів у регіонах, що найбільше постраждали від російських ударів.

Операцію координували через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM). Загалом у межах цієї програми Україна вже отримала 9500 генераторів та 7200 трансформаторів.

В уряді шукають способи зменшити кількість відключень світла

До 24 грудня Кабмін має перерозподілити 1 ГВт додаткової потужності на користь побутових споживачів. Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, цей захід допоможе збалансувати мережу та скоротити тривалість відключень світла.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко

Окрім перерозподілу ресурсів, уряд реалізує комплексний план для стабільної роботи системи на свята, який охоплює:

максимізацію імпорту електроенергії з-за кордону;

прискорене відновлення об’єктів, пошкоджених обстрілами;

стимулювання розвитку розподіленої (індивідуальної) генерації.

Водночас уряд спростив механізм передавання енергообладнання для швидкого відновлення світла.

Йдеться про те, що енергетики можуть отримувати необхідне обладнання з державних складів без зайвих аукціонів, що своєю чергою прискорить ремонт електромереж після обстрілів РФ.

«Уряд спрощує передавання енергетичного обладнання для стабілізації електропостачання під час війни», — повідомила Юлія Свириденко.

Державні підприємства передаватимуть невикористовуване обладнання (трансформатори, кабелі тощо) для оперативного ремонту мереж після обстрілів. Як зазначила Свириденко, техніка не повинна простоювати, коли вона критично необхідна в інших місцях.

Координацію обліку такого обладнання та визначення актуальних потреб енергосистеми здійснюватиме Міністерство енергетики. Після цього техніка в оперативному порядку передаватиметься операторам електромереж для виконання робіт на місцях.

Зазначається, що спрощений механізм передавання обладнання діятиме протягом усього періоду воєнного стану, а також ще шість місяців після його скасування.

Чи будуть аварійні відключення в Україні через морози

Виконувач обов’язків голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в етері «Ми — Україна» 16 грудня повідомляв, що похолодання не є критичним фактором для запровадження аварійних відключень. За його словами, попри те, що споживання електроенергії дещо зросло, це не загрожує стабільності мережі.

За словами Анатолія Замулко, енергосистема України готова до звичних зимових температур / © unsplash.com

Знеструмлення через негоду можливі лише у разі аномальних локальних аварій на розподільчих мережах, а не через загальний дефіцит.

«Аварійні відключення через погоду можуть наступати винятково в разі знеструмлень на розподільчих мережах операторів системи розподілу, якщо там виникне якась аномальна ситуація. На більшості території України знеструмлень через погоду не буде, адже енергосистема до таких змін готова», — зауважив Замулко.

Наразі в країні вже діють графіки обмежень через нестачу генерації, проте ключовою загрозою залишаються не морози, а можливі ворожі обстріли.

Експерти роблять невтішний прогноз щодо світла на свята

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев припускає, що через наслідки атаки в більшості регіонів України запрацюють графіки відключень на 3-4 черги, тобто без світла до 16 годин на добу, передає УНІАН.

Він зазначив, що цілями останньої російської атаки знову стали теплові електростанції та підстанції, що забезпечують видавання потужності з АЕС.

Через пошкодження інфраструктури в Хмельницькій та Рівненській областях було вимушено знижено потужність енергоблоків атомних станцій, що призведе до збільшення тривалості відключень, зокрема і в західних регіонах.

Хмельницька АЕС / © УНІАН

Водночас він наголосив, що попри запровадження аварійних відключень у більшості областей блекауту не сталося.

Рябцев підкреслив, що після проведення відновлювальних робіт енергосистема повернеться до планових графіків, хоча на заході України обмеження можуть тривати протягом найближчого тижня.

«До цього черг не було, а зараз, можливо, на тиждень повернуться черги відключень на заході України», — зауважив експерт.

Своєю чергою енергетичний експерт Михайло Гончар попереджає, що взимку ситуація з електропостачанням може ускладнитися через наслідки ударів по високовольтних трансформаторах, заміна яких може тривати понад рік.

Він зауважив, що наразі енергетики використовують альтернативні схеми живлення, проте метою відновлювальних робіт є не повна відсутність відключень, а лише повернення до стабільних графіків.

Окрім дефіциту генерації, існує загроза нових атак на критичну інфраструктуру: водоканали, каналізацію та транспортні мережі.

«Ми бачимо удари по ТЕЦ. Далі можуть перейти до ударів по водоканалах, залізниці, транспортних підприємствах, трамваях, метро», — прогнозує Гончар.

Чи буде в Україні світло на Різдво та Новий рік

Колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков в інтерв’ю «Телеграфу» розповів про ситуацію з електропостачанням на свята.

За його словами, на Різдво та Новий рік в Україні зберігатимуться графіки відключень світла, оскільки енергосистема залишається незбалансованою.

Він зауважив, що ситуація безпосередньо залежатиме від погоди та безпекового стану.

На Різдво та Новий рік в Україні зберігатимуться графіки відключень світла / © ТСН.ua

Плачков наголосив, що за умови похолодання до -10°C споживання електроенергії значно зросте, що змусить енергетиків зробити обмеження тривалішими.

«Похолодання вплине однозначно. Зрозуміло, що споживання збільшиться, тому графіки змінюватимуться. Коли холодно, всі споживатимуть більше електроенергії, а генерації немає. Відключення будуть більш тривалими», — сказав Плачков.

Окрім того, на стабільність постачання впливатиме ймовірність нових атак на інфраструктуру та здатність ППО захистити об’єкти. Попри зусилля енергетиків енергопостачання на свята залишається вразливим до погодних умов та воєнних ризиків.

