Укрaїнa
133
1 хв

Чи буде новорічної ночі більше світла: прогноз фахівця

Чи стане в домівках українців більше світла в Новий рік, залежить від дій РФ та погодних умов.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © Associated Press

Найімовірніше, що новорічної ночі в Україні діятимуть звичні графіки погодинних відключень електроенергії. Це буде найприйнятніший варіант.

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Держенергонагляду Анатолій Замулко.

Ситуація в енергосистемі залишається вразливою

За словами Замулка, робити будь-які прогнози наразі складно й ризиковано через можливі атаки з боку Росії та зниження температури.

«Якщо ми дійдемо за зниження температури і за наявних потужностей до наших звичайних графіків і вони будуть прогнозовано та правильно застосовані, це буде найбільш прийнятний варіант», — зазначив він.

Голова компанії пояснив, що в новорічну ніч традиційно спостерігається спад навантаження на енергосистему, тож можна сподіватися на збільшення обсягів постачання світла. Водночас із такими прогнозами треба бути дуже обережними, тому що наш противник — підступний.

«Ми не знаємо, як діятиме ворог з середи на четвер. І якщо ми прийдемо до звичайних прогнозованих графіків обмежень, це, напевно, буде досить правильне питання і правильне рішення на сьогоднішній день», — підсумував очільник Держенергонагляду.

Раніше ми повідомляли про ситуацію в енергосистемі України через масовану атаку РФ. Зокрема, є знеструмлені споживачі на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині.

Також застосовуються заходи обмеження споживання у більшості регіонів України — погодинні відключення для всіх категорій споживачів і графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

