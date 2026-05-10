Президент України Володимир Зеленський прокоментував, чи дотримується Росія перемир’я, яке пообіцяла на 9-11 травня.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 10 травня.

Зеленський визнав, що станом на зараз, за сьогодні дійсно не було масованих атак. Але у прифронтових районах і громадах спокою не було.

За словами президента, російська армія продовжує свою штурмову активність на тих напрямках, які є для ворога ключовими.

На фронті є обстріли, були дронові удари різних типів. Російські війська не припиняють штурми, здійснивши понад 150 атак та застосувавши близько 10 тисяч дронів-камікадзе.

«Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально, захищають наші позиції саме так, як потрібно», — сказав Зеленський.

Чи дотримується тиші Україна

За словами Зеленського, вчора й сьогодні Сили оборони утримувались від далекобійних дій у відповідь на відсутність російських масованих атак.

«У подальшому ми будемо реагувати так само дзеркально, і якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни — наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними. Відстань при цьому вже має все менше значення — ми це показали своєю далекобійністю. Україна щодо цього поводить себе завжди чітко та чесно», — пояснив він.

Перемир’я з РФ: останні новини

Раніше Дональд Трамп заявив про триденне перемир’я між Росією і Україною (9-11 травня) та обмін полоненими. Володимир Зеленський підтвердив готовність Києва до пропозиції США.

У Кремлі також підтвердили, що домовленості щодо припинення вогню та обміну полоненими було досягнуто після телефонних переговорів з адміністрацією президента США.

Згодом Трамп припустив, що припинення вогню між Україною та РФ буде подовжене.

