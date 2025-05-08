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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чи буде Україна взимку з газом: Нагорняк зробив тривожну заяву

Власного газу майже не лишилось, а імпорт дорогий. Якщо триватимуть атаки — українці можуть залишитися без газу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Є ризик, що частина України взимку буде без газу

Є ризик, що частина України взимку буде без газу / © Associated Press

Напередодні опалювального сезону росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури, що потенційно загрожувало багатогодинними блекаутами по всій країні. Якщо Росія не зупиниться влітку, є ризик, що частина України взимку буде без газу.

Про це заявив в інтерв’ю «Телеграфу» повідомив народний депутат від фракції «Слуга народу», член парламентського комітету з питань енергетики і ЖКП Сергій Нагорняк.

З його слів, ліквідація наслідків кожної такої ракетної атаки в середньому коштує близько мільйона доларів. Навіть якщо не було прямого влучання в трансформатор або в будівлю релейного захисту.

«У кінці грудня 2024 року — на початку січня 2025 року росіяни перемкнули свій фокус ракетних атак на газовидобувну і газопідготовчу інфраструктуру. Весь 2025 рік вони добивали газову інфраструктуру, попри умовне перемир’я в енергетичному секторі. Ми багато втратили газовидобувної і газопідготовчої інфраструктури. А це величезні кошти на відновлення. На відновлення деяких об’єктів може піти від 6 до 9 місяців, а на деякі від 18 до 36 місяців. І це за наявності фінансового ресурсу і відповідного обладнання», — пояснив він.

Нагадаємо, після закінчення попереднього опалювального сезону уряд поставив перед «Нафтогазом» офіційний план: накопичити до наступної зими 13,2 млрд куб. м газу. Протягом 2024 року державна компанія регулярно звітувала, що закачування йде за планом і що поставлений план вона виконає.

Коли в жовтні стартував опалювальний сезон, у сховищах було 12,9 млрд куб. метрів газу, що трохи менше за озвучені раніше 13,2 млрд. Уже тоді експерти мали побоювання, що Україна може вийти із зими з майже порожніми сховищами. Паралельно росіяни посилили атаки на газові сховища України.

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