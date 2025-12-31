ТСН у соціальних мережах

Чи буде в українців світло у новорічну ніч: прогноз експерта

Усім мешканцям України гарантувати світло впродовж всієї новорічної ночі, на жаль, не можна. Це — наслідок нещодавніх обстрілів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Відключення світла у Новий рік

За відсутності нових обстрілів ситуація з електропостачанням у Новий рік має бути більш-менш стабільною. Звісно, якщо не буде нового масованого удару з боку РФ.

Про це розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев в ефірі «День.LIVE». однак світло буде не у всіх і не протягом усієї ночі.

«Обережний оптимізм. Скоріше за все, у більшості людей буде електрична енергія впродовж ночі», — зазначив він.

Він наголосив, що ніхто не може гарантувати, що Росія не зробить «подарунок» у вигляді нгового обстрілу. При цьому енергетики за останні три доби здійснили калосальну роботу з відновлення пошкодженого обладнання та заживлення великої кількості знеструмлених споживачів.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Росії є знеструмлені споживачі у 4-х областях України.

