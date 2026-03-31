Укрaїнa
284
1 хв

Чи буде "великоднє перемир’я" з РФ — Зеленський відповів

Росія не подає сигналів про готовність припинити удари, каже Зеленський.

Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Getty Images

Росія не подає сигналів про готовність до взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

За словами глави держави, позиція України у цьому питанні базується на принципі взаємності.

«Якщо вони битимуть по нас — ми відповідатимемо. Якщо вони готові зупинитися, ми діятимемо дзеркально», — наголосив президент.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що планує обговорити це питання з представниками Сполучених Штатів. Консультації з американською стороною стосуватимуться подальшої координації дій у сфері енергетичної безпеки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир’я на Великдень. З його слів, Київ «готовий до будь-яких компромісів, окрім компромісів з гідністю і суверенітетом».

Проте у Кремлі шокували цинічною заявою про пропозицію України щодо перемир’я на Великдень-2026. Мовляв, РФ не побачила «чітко сформульованої ініціативи» від президента Володимира Зеленського.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, Росія вкотре озвучила нові строки щодо спроб захоплення Донбасу. Цього разу йдеться про два місяці.

