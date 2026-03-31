Росія не подає сигналів про готовність до взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

За словами глави держави, позиція України у цьому питанні базується на принципі взаємності.

«Якщо вони битимуть по нас — ми відповідатимемо. Якщо вони готові зупинитися, ми діятимемо дзеркально», — наголосив президент.

Водночас Володимир Зеленський повідомив, що планує обговорити це питання з представниками Сполучених Штатів. Консультації з американською стороною стосуватимуться подальшої координації дій у сфері енергетичної безпеки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемир’я на Великдень. З його слів, Київ «готовий до будь-яких компромісів, окрім компромісів з гідністю і суверенітетом».

Проте у Кремлі шокували цинічною заявою про пропозицію України щодо перемир’я на Великдень-2026. Мовляв, РФ не побачила «чітко сформульованої ініціативи» від президента Володимира Зеленського.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, Росія вкотре озвучила нові строки щодо спроб захоплення Донбасу. Цього разу йдеться про два місяці.