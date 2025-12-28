Чи буде відділ ТЦК у кожному селі: нардеп пояснив

ТЦК у кожному селі не буде — нардеп Федієнко / © ТСН.ua

Народний депутат Олександр Федієнко прокоментував новий законопроєкт 14320 про удосконалення органів військового управління та спростував чутки про нібито масове відкриття нових ТЦК навіть у селах.

Про це нардеп написав у соцмережах.

«На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт. Удосконалення органів військового управління. Звісно одразу знайшли зраду, журналісти зателефонували, що начебто тепер у кожному місті, селі, буде відкриватись центр комплектування», — пише Федієнко.

Він запевнив, що «нічого нового відкриватись не буде».

За словами нардепа, законопроєкт є «логічною відповіддю на каскадні управлінські проблеми, що виникли через поєднання адмінреформи та умов війни». Документ не розширює мобілізаційні обов’язки громадян, а перерозподіляє повноваження всередині системи, роблячи її більш життєздатною в умовах воєнного стану.

«Тепер по суті, простими словами. Коротко: ні, не в кожному місті й не в кожному селі. Як було: є районні / міські ТЦК та СП. При них існують відокремлені відділи у менших населених пунктах. Ці відділи не мали юридичних повноважень і багато рішень не могли приймати самостійно», — зазначив депутат.

Судячи з контексту, йдеться про ті відділи ТЦК, які існують у містах і селищах, що були райцентрами до адміністративної реформи 2020 року.

Федієнко пояснив, що у разі ухвалення громадянам не доведеться їхати 40–80 км у районний центр до районного ТЦК для базових питань.

Водночас, нардеп не виключає, що тут є корупційні ризики які можуть бути на місцях. Законопроєкт ще не потрапив до профільного комітету, і профільний комітет з ним ще не працював, зазначив він.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК.