Чи буде відділ ТЦК у кожному селі: нардеп пояснив
Нардеп Федієнко розвіяв міфи про масове відкриття нових центрів комплектування.
Народний депутат Олександр Федієнко прокоментував новий законопроєкт 14320 про удосконалення органів військового управління та спростував чутки про нібито масове відкриття нових ТЦК навіть у селах.
Про це нардеп написав у соцмережах.
«На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт. Удосконалення органів військового управління. Звісно одразу знайшли зраду, журналісти зателефонували, що начебто тепер у кожному місті, селі, буде відкриватись центр комплектування», — пише Федієнко.
Він запевнив, що «нічого нового відкриватись не буде».
За словами нардепа, законопроєкт є «логічною відповіддю на каскадні управлінські проблеми, що виникли через поєднання адмінреформи та умов війни». Документ не розширює мобілізаційні обов’язки громадян, а перерозподіляє повноваження всередині системи, роблячи її більш життєздатною в умовах воєнного стану.
«Тепер по суті, простими словами. Коротко: ні, не в кожному місті й не в кожному селі. Як було: є районні / міські ТЦК та СП. При них існують відокремлені відділи у менших населених пунктах. Ці відділи не мали юридичних повноважень і багато рішень не могли приймати самостійно», — зазначив депутат.
Судячи з контексту, йдеться про ті відділи ТЦК, які існують у містах і селищах, що були райцентрами до адміністративної реформи 2020 року.
Федієнко пояснив, що у разі ухвалення громадянам не доведеться їхати 40–80 км у районний центр до районного ТЦК для базових питань.
Водночас, нардеп не виключає, що тут є корупційні ризики які можуть бути на місцях. Законопроєкт ще не потрапив до профільного комітету, і профільний комітет з ним ще не працював, зазначив він.
