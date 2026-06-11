Чи буде закінчення бойових дій 2026 року: Жорін про план для Сил оборони на наступні пів року

Наступні пів року будуть критичними: військовий розповів, як вийти на справедливі перемовини у 2026 році / © ТСН.ua

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У швидке завершення бойових дій в Україні вірити не варто, проте вже цього року може з’явитися вікно для перемовин.

Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим Жорін у Telegram.

Жорін каже, що не бачить перспектив швидкого завершення бойових дій. Проте, на його думку, в поточному 2026 році «реально вийти на вікно можливостей для справедливих перемовин».

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Для цього Силам оборони і українському ВПК необхідно виконати комплекс чітких військових завдань.

Головна умова — технологічний перелам

На переконання військового, ключем до зміни ситуації на фронті є не просто утримання позицій, а виснаження окупаційних військ через асиметричні відповіді.

«Повна зупинка противника та постійне збільшення його втрат (в першу чергу за рахунок технологічної переваги) можуть дати ті результати, на які сподівається Україна. Якщо зберегти динаміку та ініціативу протягом наступного хоча би піврічного періоду, це може бути критичним переламом в нашу сторону», — сказав Жорін.

Жорін наголосив, що для досягнення цієї мети можливе за рахунок впровадження технологічного підходу до ведення бойових дій та масштабування ефективних прикладів управління військами, які вже сьогодні є.

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Нагадаємо, Жорін попереджав, що наступні 6–9 місяців справді можуть стати поворотним моментом у війні за умови, якщо Україні вдасться втримати поточну динаміку на фронті.

Раніше Максим Жорін заявив про новий етап повітряного терору росіян та закликав українців готуватися до посилених обстрілів.

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