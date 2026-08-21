Чи буде зима 2026–2027 важчою за попередні: оглядач оцінив загрозу ударів РФ по енергетиці

Зима / © Pixabay

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Зима 2026–2027 років з погляду російських атак на енергетику навряд чи принесе Україні принципово нові загрози. Водночас РФ, як і раніше, має достатньо засобів для завдання серйозної шкоди енергосистемі.

Про це заявив військовий оглядач Богдан Мирошников у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, припущення про те, що Росія може спробувати від'єднати українські атомні електростанції від енергомережі, не є новим сценарієм. Подібні ризики існували й у попередні роки повномасштабної війни.

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Мирошников пояснив, що для цього окупантам не обов'язково атакувати безпосередньо розподільчі пристрої АЕС. Удари по магістральних підстанціях надвисокої напруги можуть спричинити падіння частоти в мережі, спрацювання захисту та необхідність знижувати потужність атомних енергоблоків — аж до їхньої зупинки.

Оглядач нагадав, що подібні ситуації Україна вже переживала у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках. Росія також уже атакувала об'єкти теплопостачання, газо- та нафтовидобутку, газорозподільчу інфраструктуру, НПЗ, нафтобази, магістральні ЛЕП і об'єкти маневрової генерації.

Тому, на думку Мирошникова, з погляду тактики росіянам складно запропонувати щось принципово нове. Одним із можливих варіантів можуть бути удари по великих котельнях, які не виробляють електроенергію, однак і такі атаки вже фіксувалися в окремих містах.

Водночас оглядач звернув увагу на нинішні запаси російських ракет. За його оцінкою, раніше РФ входила до так званого сезону ударів по енергетиці із запасом приблизно 250–300 балістичних ракет "Іскандер" та 350–400 крилатих ракет Х-101.

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Наразі, стверджує Мирошников, йдеться приблизно про 115–120 балістичних "Іскандерів" та близько 70 Х-101. Ці цифри є оцінкою самого оглядача і офіційно не підтверджені.

При цьому Росія збільшила темпи виробництва окремих типів ракет, зокрема через скорочення або заморожування виробництва інших. Однак за нинішньої інтенсивності застосування ракет накопичити до зими запаси попереднього масштабу буде складно, вважає експерт.

За його оцінкою, РФ знадобиться щонайменше півтора місяця, щоб суттєво поповнити арсенали. Проте наразі російські війська продовжують активно використовувати різні типи ракет.

Мирошников не виключає й іншого сценарію: Росія може завдати серії масованих ударів по енергетиці вже у серпні-вересні, а потім перейти до менш масштабних, але регулярних атак, щоб ускладнювати відновлення пошкоджених об'єктів.

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Водночас, наголосив він, менші запаси ракет не означають відсутності загрози. РФ усе ще має достатню кількість засобів ураження, а її арсенали постійно поповнюються.

Окремим фактором оглядач назвав постачання Україні американських перехоплювачів PAC-3 для комплексів Patriot. На його думку, якщо Україна не отримає додаткових ракет для протиповітряної оборони, Росія навіть із нинішніми запасами може завдати енергосистемі значних пошкоджень.

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