Чи будуть блекаути взимку 2025-2026: експерт дав однозначний прогноз для українців

Блекаут / © Associated Press

Прийдешня зима в Україні дечим відрізнятиметься від попередніх двох років війни, насамперед — рівнем підготовки. Хоча Росія не змінила своєї терористичної стратегії, українські енергетики та ППО тепер значно краще готові до ударів, тому тотальних блекаутів очікувати не варто.

Про це розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Експерт нагадав, що зими попередніх років були несподіваними, адже ніхто не очікував, що Росія вдаватиметься до масованих ударів по цивільній інфраструктурі.

«Після перших ударів навіть в енергетиків був розпач. Ніхто не знав, що потрібно робити, як цьому протидіяти, тому і були такі масові вимкнення електричної енергії», — сказав Рябцев.

За словами фахівця, згодом ситуація змінилася. Завдяки зусиллям Сил оборони та енергетиків, Україна підходить до цієї зими значно підготовленішою.

«Якщо оцінювати сукупність тих робіт, які були проведені, їхня ефективність і результативність набагато вища, ніж була 1 — 3 роки тому. Але ми однозначно можемо сказати, що цей захист не рятує від усього», — підкреслив Рябцев.

Експерт зауважив, що Росія не відмовилася від своєї стратегії, а лише змінює тактику: завдає то концентрованих, то розосереджених ударів, використовуючи різну зброю. Тому зима однозначно буде важкою.

Однак на українців чекає головна відмінність від попередніх років — стійкість системи.

«Ніхто не заперечує, що зима буде важкою, вона не буде ні кращою, ні гіршою від попередніх. Але блекаутів не буде. Система буде відновлюватись після кожного збою завдяки зусиллям енергетиків», — запевнив Геннадій Рябцев.

Він додав, що хоча час відновлення залежатиме від масштабів пошкоджень, «світло, вода та тепло, точно, будуть».

Нагадаємо, експерт з енергетики Андрій Закревський спрогнозував, що цієї зими Росія може завдати до 40 масованих ударів по енергосистемі України.

За його словами, окупанти змінили тактику і тепер завдаватимуть точкових масованих ударів по 1–3 об’єктах інфраструктури з періодичністю раз на 3–4 дні. Експерт попередив, що через такий підхід під загрозою може опинитися будь-який район країни.