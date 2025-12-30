Чи планують блокувати картки військовим у СЗЧ та ухилянтам: нардеп відповів

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У Верховній Раді України тривають дискусії щодо впровадження нових фінансових обмежень для осіб, які уникають мобілізації або самовільно залишили військову частину (СЗЧ). Зокрема, розглядається можливість блокування банківських карток за аналогією з боржниками за аліменти чи комунальні послуги.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю OBOZ.UA.

За його словами, наразі остаточний пакет законодавчих змін ще не сформований. Проте політик наголосив на необхідності створення дієвих механізмів впливу на правопорушників.

Чому обмеження на водіння вважають недостатніми

Веніславський нагадав, що під час підготовки закону про мобілізацію ідея блокування рахунків уже обговорювалася. Проте тоді депутати зупинилися лише на обмеженні права керування транспортними засобами. За його словами, цей захід виявився малоефективним.

«На сьогоднішній день залишилося лише те, що можуть бути заблоковані водійські посвідчення, але це не є тим ефективним засобом, який би призводив до небажання ухилянтів чи СЗЧівців вчиняти таке правопорушення. Воно не настільки суттєве», — пояснив він.

Нардеп вважає несправедливою ситуацію, коли за борги за ЖКГ рахунки блокують миттєво, водночас за невиконання конституційного обов’язку жодні фінансові обмеження не передбачені.

«Якщо, наприклад, людина не заплатила за комунальні послуги, її рахунки можуть бути заблоковані. А якщо вона не виконала свій конституційний обов’язок чи вчинила СЗЧ, то вона вільно користується своїми банківськими картками. Тому над цим ми зараз працюємо», — зазначив він.

Політичні перешкоди та терміни впровадження

Попри активні обговорення нардеп визнав, що процес гальмується через політичні чинники. Багато депутатів побоюються втрати електоральної підтримки перед майбутніми виборами.

«Політичний складник у цьому разі дуже суттєвий. Говорити про те, що це буде дуже швидко зроблено, підстав наразі немає. Готових законопроєктів, які б уже були на розгляді комітету, станом на зараз немає», — підсумував депутат.

Нагадаємо, раніше Венсілавський розповів, чому військові йдуть у СЗЧ.

Раніше Олександр Сирський заявляв, що у військовому житті все по-іншому, все жорстко, тому основна увага має бути до процесу підготовки — створенню нормальних умов для проживання і проведення занять.

Раніше у Третьому армійському корпусі назвали причину СЗЧ, яку часто ігнорують.