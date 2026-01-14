ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
235
1 хв

Чи будуть графіки для постачання газу: відповідь "Нафтогазу"

Попри атаки російської армії, газопостачання для всіх споживачів здійснюється у повному обсязі.

Богдан Скаврон
Газова конфорка

Обмеження постачання газу не планується / © pexels.com

Поширена в Telegram-каналах інформація про запровадження графіків обмеження газопостачання, зокрема на Хмельниччині, не відповідає дійсності.

Про це повідомили в НАК «Нафтогаз України».

«Офіційно повідомляємо: жодних обмежень — ані в Хмельницькому, ані в будь-якому іншому регіоні України — немає і не планується», — йдеться у повідомленні.

У «Нафтогазі» наголосили, що, попри постійні атаки російської терористичної армії на українську газову інфраструктуру, газопостачання для всіх споживачів здійснюється у повному обсязі.

Поширення таких фейків називають «цілеспрямованою дискредитаційною кампанією».

«Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам та не поширювати фейки й маніпуляції», — звертається «Нафтогаз України» до українців.

Нагадаємо, заступник міністра енергетики України Микола Колісник заявив, що російські терористи не полишають спроб зруйнувати енергетичну стабільність України. Окрім електромереж, під прицілом ворога опинилася газова інфраструктура.

