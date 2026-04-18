Чи будуть масово депортувати чоловіків із Європи для мобілізації: заява народного депутата

Депортація українських чоловіків з ЄС

Реклама

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Руслан Горбенко заявив про нібито поодинокі випадки примусового повернення українських чоловіків призовного віку з країн Європейського Союзу.

Як заявив нардеп в етері програми «Суперпозиція», після повернення таких громадян можуть передавати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

«Інструментарій є. Але щоб депортувати всіх чоловіків, потрібні підстави — це має бути ухвалений закон або рішення уряду, наприклад, у Німеччині», — зазначив він.

Реклама

Водночас депутат наголосив, що йдеться не про масову практику, а про окремі випадки, пов’язані з порушенням законодавства в країнах перебування.

Горбенко також підкреслив, що без системних рішень такі заходи будуть малоефективними, оскільки громадяни можуть вільно переміщатися між країнами ЄС.

Українці в Німеччині — останні новини

Нагадаємо, у Міграційній службі Німеччини повідомили, що до цієї країни офіційно в’їхало понад 1,3 млн українців, згідно з даними станом на березень 2026 року. Серед них значну частку становлять чоловіки призовного віку, питання повернення яких стає дедалі актуальнішим.

Реклама

Своєю чергою канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина підтримує зусилля Києва щодо збереження людського ресурсу та готує механізми для повернення українських біженців додому. Мерц наголосив на важливості обмеження виїзду чоловіків призовного віку для оборони та відбудови України.

Натомість президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності повернення чоловіків мобілізаційного віку, які незаконно виїхали за кордон.