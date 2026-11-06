Чи будуть нові гуманітарні місії як в Олешках: Лубінець розкрив деталі

Дмитро Лубінець / © скриншот з відео

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Україна з партнерами складе список міст і сіл, куди відправлять нові гуманітарні місії за прикладом Олешок.

Про це у Вашингтоні заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець після зустрічі з Меланією Трамп, передає Новини.LIVE.

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За словами омбудсмана, на зустрічі обговорили, як регулярно завозити гуманітарну допомогу на окуповані землі та повертати звідти українців. Дмитро Лубінець зазначив, що переговори щодо цих місій стануть активнішими.

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«Після Олешків ми будемо розширювати географію. Але наступні кроки будуть точно сконцентровані на території Херсонської області. Ми вже домовляємося рухатись далі. Тобто розширювати географію по лінії зіткнення», — зауважив Лубінець.

Окремо Дмитро Лубінець розповів, що особисто запросив Марка Бекмана, який раніше кординував гуманітарну місію в Олешках. Однак омбудсман наголосив на складності цього питання.

За словами Лубінця, слід ураховувати безпекову ситуацію в Україні та роль США як головного посередника в переговорах між Україною та Росією, адже візит до однієї країни автоматично передбачає поїздку й до іншої.

Олешки — останні новини

Нагадаємо, українські сили успішно завершили безпрецедентну гуманітарну місію з порятунку цивільних із окупованих Олешків завдяки міжнародній координації та спільній роботі держструктур.

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Раніше повідомлялося, що перемир’я в Олешках російські війська використали для власних військових цілей. Поки тривала евакуація, росіяни завозили важку техніку, боєприпаси й особовий склад.

Після цього Меланія Трамп зустрілася з представниками України та Росії у Білому домі й висловилася про перемир’я в Олешках.

Варто зауважити, Володимир Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Це найвища державна нагорода України для відзначення жінок.

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