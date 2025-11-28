Чи будуть сніг і морози в грудні: синоптик розповів про погоду

Кіт. / © Pexels

В Україні сильних морозів у грудні не буде. У регіонах протягом першого місяця зими здебільшого переважатиме аномально тепла погода. Відчутне зниження температури можливе лише наприкінці місяця.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич в коментарі "Телеграфу".

Він пояснив, що синоптичні умови в Атлантико-Європейському секторі віщують теплий сценарій для всього грудня на більшій частині Європи, зокрема і в Україні. В країні очікується більш високий фон температури повітря, часті тумани, поривчастий вітер і збільшена кількість похмурих днів.

“В Україні переважатиме аномально тепла та досить стійка погода, а середньомісячні показники температури перевищать норму на 1-3°С. У більшості областей прогнозується нестача опадів, а переважна частина - дощ та мряка”, - повідомив Кібальчич.

У першій декаді грудня переважатиме м’яка погода з невеликою кількістю опадів. Температура повітря буде стабільно вищою за норму і практично у всіх регіонах країни перевищить позначку 0°С.

“В найближчій перспективі мешканцям нашої країни не варто очікувати настання метеорологічної зими (тобто періоду зі стійкими морозами). У нічний час спостерігатимуться невеликі морози, проте середньодобова температура виявиться "плюсовою", - розповів синоптик.

Друга декада місяця буде характеризуватиметься розвитком потужного і великого антициклону над східною Європою та Уралом. За таких умов температура знову перевищуватиме норму. Саме тому, за словами синоптика, встановлення стабільного снігового покриву також не передбачається.

У третій декаді місяця поступово температура почне наближатися до середньої норми. У багатьох областях вже будуть невеликі морози та опади переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем. Втім, на півдні та Закарпатті фіксуватиметься висока температура повітря та продовження метеорологічної осені.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру зробили прогноз погоди на грудень. Зазначається, що середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 5° тепла, що на 2° вище за норму.

Зауважимо, синоптик Віталій Постригань попередив про температурну аномалію на початку зими. Це тепло більше відповідає погоді на початку жовтня. Середньодобова температура перевищує норму, а температура води у Дніпрі досягла 8°C, що є найвищим значенням за весь період гідрологічних спостережень на цей час.