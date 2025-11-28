ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
2 хв

Чи будуть сніг і морози в грудні: синоптик розповів про погоду

Загалом у грудні очікується тепла та малосніжна погода.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кіт.

Кіт. / © Pexels

В Україні сильних морозів у грудні не буде. У регіонах протягом першого місяця зими здебільшого переважатиме аномально тепла погода. Відчутне зниження температури можливе лише наприкінці місяця.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич в коментарі "Телеграфу".

Він пояснив, що синоптичні умови в Атлантико-Європейському секторі віщують теплий сценарій для всього грудня на більшій частині Європи, зокрема і в Україні. В країні очікується більш високий фон температури повітря, часті тумани, поривчастий вітер і збільшена кількість похмурих днів.

“В Україні переважатиме аномально тепла та досить стійка погода, а середньомісячні показники температури перевищать норму на 1-3°С. У більшості областей прогнозується нестача опадів, а переважна частина - дощ та мряка”, - повідомив Кібальчич.

У першій декаді грудня переважатиме м’яка погода з невеликою кількістю опадів. Температура повітря буде стабільно вищою за норму і практично у всіх регіонах країни перевищить позначку 0°С.

“В найближчій перспективі мешканцям нашої країни не варто очікувати настання метеорологічної зими (тобто періоду зі стійкими морозами). У нічний час спостерігатимуться невеликі морози, проте середньодобова температура виявиться "плюсовою", - розповів синоптик.

Друга декада місяця буде характеризуватиметься розвитком потужного і великого антициклону над східною Європою та Уралом. За таких умов температура знову перевищуватиме норму. Саме тому, за словами синоптика, встановлення стабільного снігового покриву також не передбачається.

У третій декаді місяця поступово температура почне наближатися до середньої норми. У багатьох областях вже будуть невеликі морози та опади переважно у вигляді мокрого снігу, часом з дощем. Втім, на півдні та Закарпатті фіксуватиметься висока температура повітря та продовження метеорологічної осені.

Нагадаємо, синоптики Укргідрометцентру зробили прогноз погоди на грудень. Зазначається, що середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 5° тепла, що на 2° вище за норму.

Зауважимо, синоптик Віталій Постригань попередив про температурну аномалію на початку зими. Це тепло більше відповідає погоді на початку жовтня. Середньодобова температура перевищує норму, а температура води у Дніпрі досягла 8°C, що є найвищим значенням за весь період гідрологічних спостережень на цей час.

Дата публікації
Кількість переглядів
237
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie