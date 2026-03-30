Чи будуть сьогодні українці зі світлом: відповідь "Укренерго"
У понеділок, 30 березня, в усіх регіонах України у певні години доби діятимуть обмеження для промислових споживачів.
У понеділок, 30 березня, в Україні відключень електрики для громадян не очікується. Вимкнення торкнуться лише промислових споживачів від 18:00 до 22:00.
Про це повідомили в «Укренерго».
Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
«В усіх регіонах України 30 березня від 18:00 до 22:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу», — йдеться в повідомленні.
Утім, ситуація в енергосистемі може змінитись.
Раніше повідомлялося, що у Херсоні тимчасово знеструмлено частину Центрального району.