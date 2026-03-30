Чи будуть сьогодні українці зі світлом: відповідь "Укренерго"

Ситуація зі світлом покращилася / © Associated Press

У понеділок, 30 березня, в Україні відключень електрики для громадян не очікується. Вимкнення торкнуться лише промислових споживачів від 18:00 до 22:00.

Про це повідомили в «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«В усіх регіонах України 30 березня від 18:00 до 22:00 будуть застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу», — йдеться в повідомленні.

Утім, ситуація в енергосистемі може змінитись.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні тимчасово знеструмлено частину Центрального району.