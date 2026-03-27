Чи будуть в Україні графіки відключень газу через удари РФ: експерт пояснив

Необхідно вже зараз готуватися до можливих атак на газову інфраструктуру, інакше може скластися така сама ситуація, як з опаленням минулої зими, зазначив експерт.

Світлана Несчетна
Газ / © Pixabay

Через високу ймовірність масованих атак РФ на українську газову систему, Кабінет міністрів повинен невідкладно подбати про додаткову безпеку видобувних та транспортних потужностей. Вчасне зміцнення енергооб’єктів є критичним, оскільки реанімація пошкодженої газової мережі — процес тривалий та технологічно складний.

Про це заявив експерт з енергетики Геннадій Рябцев у коментарі «Телеграфу».

За словами експерта, необхідно вже зараз готуватися до можливих атак на газову інфраструктуру. Інакше може скластися така ж ситуація, як з опаленням минулої зими.

«Оператори вважали, що достатньо мати запас обладнання для забезпечення функціонування впродовж сезону. Але після кількох підряд атак на підстанції 110 кВ виявилося, що запасів недостатньо: трансформаторів немає, релейного захисту немає. Хоча профільні фахівці ще до початку сезону звертали увагу обленерго на необхідність інженерно-технічного захисту трансформаторних станцій», — зазначив він.

Рябцев попередив, що після якоїсь з російських атак може виявитися, що не буде чого видобувати, чого транспортувати або зберігати, якщо зараз уряд не зверне увагу на необхідність захисту газової інфраструктури. Одне з рішень, яке вже було ухвалене, передбачає можливість створення мобільних вогневих груп з представників воєнізованої охорони відповідних підприємств.

«Якщо ми мовчатимемо й ігноруватимемо ризики пошкодження такої інфраструктури, то врешті-решт можемо опинитися в ситуації, коли газ є, але немає можливості його розподілити — або ж його не вдалося вчасно закачати у сховище через пошкодження насосно-компресорного обладнання. Тому не варто панікувати, але нагадати про необхідність захисту цих споруд — варто», — сказав Рябцев.

Нагадаємо, у п’ятницю, 27 березня, РФ атакувала об’єкт «Нафтогазу»: тисячі людей залишилися без газу.

