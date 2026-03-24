Чи надсилатимуть в Україні повістки в "Дію": у Мінцифри відповіли
У Міністерстві цифрової трансформації спростували плани щодо впровадження е-повісток у «Дії».
Електронні повістки не впроваджуватимуть ані в застосунку «Дія», ані в інших державних цифрових сервісах, оскільки Міністерство цифрової трансформації не планує такий функціонал.
Про це заявив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в інтерв’ю SPEKA.
Позиція Мінцифри щодо повісток у «Дії»
«Моя відповідь максимально чітка: ні. Мінцифри не розглядає, не розробляє і не планує впроваджувати електронні повістки ані в "Дії", ані в інших наших продуктах. Це принципова позиція, яка залишається незмінною», — заявив Борняков.
Посадовець пояснив, що «Дія» створювалася передусім як зручний сервіс для взаємодії громадян із державою. За його словами, якщо перетворити сервіс на інструмент контролю, мільйони людей перестануть йому довіряти.
У сфері оборони Мінцифри зосереджене на допомозі військовим: спрощує отримання документів і статусів через смартфон. Також пріоритетами є розвиток військових розроблень у кластері Brave1 та постачання нових технологій на фронт.
Крім того, Олександр Борняков зазначив, що наразі команда міністерства не обговорює і сценарій проведення електронних виборів після завершення війни, оскільки таке завдання перед відомством не стоїть.
Мобілізація в Україні — останні новини
Нагадаємо, в Україні зафіксовано щонайменше сім випадків безпідставного оголошення жінок у розшук територіальними центрами комплектування. Про це повідомив військовий кореспондент Єгор Логінов. За словами журналіста, спочатку інциденти вважали поодинокими технічними помилками. Проте після розголосу історії киянки Ірини виявилося, що з аналогічними ситуаціями під час мобілізації стикнулися й інші жінки.
Раніше ми писали, що на Сумщині чоловік, який восени минулого року відмовився від «бойової» повістки через страх перед фронтом, зрештою приєднався до лав Збройних сил. Поки тривало слідство у справі про ухилення від мобілізації, підсудний змінив рішення та самостійно мобілізувався.