Чи надсилатимуть в Україні повістки в "Дію": у Мінцифри відповіли

Реклама

Електронні повістки не впроваджуватимуть ані в застосунку «Дія», ані в інших державних цифрових сервісах, оскільки Міністерство цифрової трансформації не планує такий функціонал.

Про це заявив в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков в інтерв’ю SPEKA.

Позиція Мінцифри щодо повісток у «Дії»

«Моя відповідь максимально чітка: ні. Мінцифри не розглядає, не розробляє і не планує впроваджувати електронні повістки ані в "Дії", ані в інших наших продуктах. Це принципова позиція, яка залишається незмінною», — заявив Борняков.

Реклама

Посадовець пояснив, що «Дія» створювалася передусім як зручний сервіс для взаємодії громадян із державою. За його словами, якщо перетворити сервіс на інструмент контролю, мільйони людей перестануть йому довіряти.

У сфері оборони Мінцифри зосереджене на допомозі військовим: спрощує отримання документів і статусів через смартфон. Також пріоритетами є розвиток військових розроблень у кластері Brave1 та постачання нових технологій на фронт.

Крім того, Олександр Борняков зазначив, що наразі команда міністерства не обговорює і сценарій проведення електронних виборів після завершення війни, оскільки таке завдання перед відомством не стоїть.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні зафіксовано щонайменше сім випадків безпідставного оголошення жінок у розшук територіальними центрами комплектування. Про це повідомив військовий кореспондент Єгор Логінов. За словами журналіста, спочатку інциденти вважали поодинокими технічними помилками. Проте після розголосу історії киянки Ірини виявилося, що з аналогічними ситуаціями під час мобілізації стикнулися й інші жінки.

Реклама

Раніше ми писали, що на Сумщині чоловік, який восени минулого року відмовився від «бойової» повістки через страх перед фронтом, зрештою приєднався до лав Збройних сил. Поки тривало слідство у справі про ухилення від мобілізації, підсудний змінив рішення та самостійно мобілізувався.