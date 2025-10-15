Чи будуть в Україні відключення газу: у Раді озвучили прогноз

Газова плита / © pexels.com

Повне відключення газу в Україні через брак «блакитного палива» та російські атаки неможливе. Однак у певних регіонах та в певні періоди ймовірні обмеження тиску.

Таку думку висловив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКП Олексій Кучеренко, повідомляє «Телеграф».

Нардеп відповів на запитання, чи будуть відключення газу під час прийдешнього опалювального сезону. Він послався на нещодавнє інтерв’ю колишнього очільника правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, який запевнив, що газового колапсу не буде.

«Незважаючи на те, що у мене своє відношення до нього, але навіть він каже, що газового колапсу не може бути. Тобто такого, щоб взагалі не було газу», — сказав Кучеренко.

«Можуть бути в певні періоди обмеження тиску в якихось регіонах і тоді будуть обмежувати когось. Та я думаю, що — промисловість, як завжди, а до населення не дійде. Тому я б зараз не лякав цим газовим колапсом. Категорично», — додав народний обранець.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, нещодавні російські удари по газовій інфраструктурі вивели з ладу близько 60% внутрішнього видобутку газу в Україні. За оцінками, країні доведеться імпортувати близько 4,4 млрд куб. м газу вартістю майже 2 млрд євро для проходження зими. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці і закликав союзників допомогти з фінансуванням імпорту та наданням ППО.

Зеленський також заявив, що Україна має плани «А» і «Б» у відповідь на посилення російських атак на газову інфраструктуру. План «А» передбачає використання власного видобутку. Якщо атаки будуть сильними, спрацює план «Б»: імпорт газу.