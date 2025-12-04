Чи будуть в України гроші для підвищення зарплат і пенсій: економіст пояснив ситуацію

Зарплата / © ТСН.ua

Соціальні видатки нового бюджету повністю залежать від міжнародної допомоги. Тож зростання зарплат і пенсій в Україні стане можливим після відповідного рішення МВФ.

Про це в ефірі «Ми Україна» розповів економіст Олег Пендзин.

«Цифри красиві: і зростання зарплат учителям, і підвищення соціальних стандартів. Але для мене як економіста головне питання — джерело походження грошей. 2,8 трильйона, які закладені Україною, підуть на безпеку й оборону і я даю 100% гарантії, що цього буде замало», — зазначив Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Рішення з боку ради директорів МВФ ще не було. А воно залежить від отримання Україною допомоги від Європейського Союзу, який ще не визначився з джерелами.

За його словами, 2026 року ми неодноразово побачимо, що бюджет будуть переглядати.

Раніше йшлося про підвищення зарплат військовим. На думку віцеспікера Верховної Ради Олександра Корнієнка, справою була б сума у 35–40 тисяч гривень. Таке підвищення мало б позитивний вплив на моральний стан бійців.

«Психологічно для людей легше з такою зарплатою», — зазначив він.