Чи будуть відключати світло завтра, 27 жовтня: "Укренерго" оновило дані
За командою «Укренерго», завтра, 27 жовтня, будуть діяти лише обмеження електрики для промисловості.
Завтра, 27 жовтня, у деяких регіонах України знову діятимуть заходи відключення світла — але лише для промислових споживачів.
Про це передає «Укренерго».
Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:
з 07:00 до 11:00
з 15:00 до 19:00
Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозують. У ДТЕК підтвердили, що на 27 жовтня відключення світла не заплановані.
«Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — повідомили в «Укренерго».
Раніше повідомлялося, що у неділю, 26 жовтня, після спалаху в небі частина Кривого Рогу залишилася без світла.