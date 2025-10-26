Чи будуть відключати світло завтра, 27 жовтня: "Укренерго" оновило дані

Відключення світла 27 жовтня

Завтра, 27 жовтня, у деяких регіонах України знову діятимуть заходи відключення світла — але лише для промислових споживачів.

Про це передає «Укренерго».

Графіки обмеження потужності для промислових споживачів:

з 07:00 до 11:00

з 15:00 до 19:00

Заходи обмеження для побутових споживачів не прогнозують. У ДТЕК підтвердили, що на 27 жовтня відключення світла не заплановані.

«Обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — повідомили в «Укренерго».

Раніше повідомлялося, що у неділю, 26 жовтня, після спалаху в небі частина Кривого Рогу залишилася без світла.