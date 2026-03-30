Чи будуть відключення 31 березня: дані від «Укренерго»

Чи виключатимуть світло в Україні завтра

Реклама

Завтра, 31 березня, графіки відключень світла не застосовуватимуться.

Про це повідомляє «Укренерго».

«Завтра, у вівторок, застосування заходів обмеження споживання не плануються», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Водночас, «Укренерго» закликає українців споживати електроенергію ощадливо у вечірні години і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у періоди пікового споживання — від 18:00 до 22:00.

