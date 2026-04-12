Чи будуть відключення світла сьогодні на Великдень: дані від «Укренерго»
Згідно з інформацією від «Укренерго», Великдень має минути без відключень електрики.
Сьогодні, 12 квітня, на Великдень графіки відключень світла не застосовуватимуться.
Про це повідомляє «Укренерго».
«У неділю, 12 квітня, застосування заходів обмеження споживання не плануються», — йдеться в повідомленні.
Водночас, «Укренерго» закликає українців споживати електроенергію ощадливо у вечірні години і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у періоди пікового споживання — від 18:00 до 22:00.
