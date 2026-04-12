Чи будуть відключення світла сьогодні на Великдень: дані від «Укренерго»

Чи виключатимуть світло в Україні на Пасху

Сьогодні, 12 квітня, на Великдень графіки відключень світла не застосовуватимуться.

Про це повідомляє «Укренерго».

«У неділю, 12 квітня, застосування заходів обмеження споживання не плануються», — йдеться в повідомленні.

Водночас, «Укренерго» закликає українців споживати електроенергію ощадливо у вечірні години і не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у періоди пікового споживання — від 18:00 до 22:00.

