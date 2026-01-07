Чи будуть відключати світло в лікарнях України: в уряді відповіли

Блекаут

Уряд України заборонив відключення закладів охорони здоров’я від електропостачання під час застосування графіків обмеження світла. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів у межах підготовки до осінньо-зимового періоду 2025/26 років.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Заборону закріплено в урядовому рішенні щодо заходів із забезпечення стабільного постачання електричної енергії в холодний період. Документ зобов’язує відповідальних виконавців безумовно дотримуватися встановлених вимог.

Ключовий принцип — заклади охорони здоров’я не можуть бути відключені від електроенергії за жодних обставин, навіть у разі застосування погодинних або аварійних графіків.

Хто це контролюватиме

Контроль за дотриманням рішення покладено на відповідні наглядові органи. Зокрема, Держенергонагляд невідкладно проведе перевірки фактів можливих порушень. Окрему увагу приділять ситуації у Львові.

Уряд наголошує: будь-які порушення цього рішення матимуть наслідки для відповідальних осіб.

У Кабміні підкреслюють, що питання енергопостачання лікарень не може бути предметом політичних чи інформаційних маніпуляцій.

«Здоров’я і життя людей — це не привід для маніпуляцій та гучних заголовків», — наголосила Свириденко.

Що сталося

Нагадаємо, у ніч проти 7 січня у Львові від електропостачання було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт.

Міський голова Андрій Садовий пояснив, що це сталося через зміну урядом підходів до визначення критичної інфраструктури, внаслідок чого медзаклади та електротранспорт тимчасово потрапили до загальних графіків відключень.

Уже станом на 10:20 електропостачання частини об’єктів критичної інфраструктури було відновлено, а міська влада разом з урядом розпочала термінову координацію для недопущення подібних ситуацій в майбутньому.