Чи була сьогоднішня атака на Київ найбільшою за кількістю балістики: що каже Ігнат

Київ атакували балістикою / © Associated Press

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Очільник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що нічна російська атака на Київ була однією з наймасштабніших за кількістю балістичних ракет, однак не стала найбільшою.

Про це Ігнат написав у Facebook.

«Так, нині ОДНА ІЗ найбільших атак на Київ із застосуванням ракет, що заходять на ціль по балістичній траєкторії», — повідомив Ігнат.

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За його словами, попри поширені в Мережі повідомлення про рекордний обстріл, подібні за масштабом атаки вже відбувалися останнім часом.

Ігнат також зазначив, що за останні 35 діб Київ пережив уже чотири масовані атаки, включно з нинішньою. Під час них Росія застосовувала приблизно однакову кількість балістичних ракет, десятки крилатих ракет різних типів і велику кількість ударних безпілотників.

Атака по Україні 19 липня — що відомо

У ніч на 19 липня російська армія завдала масованого комбінованого удару по Україні, випустивши цілей. ППО знешкодила 126 цілей, серед яких 18 ракет та 108 дронів.

Під основним ударом перебував Київ — там загинула одна людина, ще 15 — постраждали. У столиці зафіксовано руйнування та пожежі одразу в п’яти районах. Служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів.

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