Чи була Україна готова до вторгнення 2022 року: результати опитування

Більшість жителів Києва вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до російського вторгнення 2022 року. Головною причиною називають те, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Опитування серед мешканців Києва показало, що більшість — 82% респондентів — вважають підготовку України до повномасштабного вторгнення недостатньою. З них 46% переконані, що країна взагалі не вжила необхідних заходів, тоді як 36% визнають певні кроки, але оцінюють їх як здебільшого несуттєві. Лише 16% киян вважають, що держава була готова належним чином.

Чому підготовка до вторгнення виявилася недостатньою?

Серед головних причин опитані називають недостатність докладених зусиль з боку політичної влади — таку думку висловили 72% тих, хто критикує підготовку. Інші пояснення згадувалися значно рідше:

недовіра населення до реальної загрози нападу (30%),

недостатні дії керівництва ЗСУ (20%),

надмірна перевага ресурсів у Росії (17%),

обмежена підтримка від західних партнерів (16%).

«Українці, скоріше за все, ще дуже довго будуть ламати списи щодо оптимальної стратегії дій країни напередодні повномасштабного вторгнення 2022 року. За цими дискусіям можна бачити як справедливе бажання покарати об’єктивно винних, так і ідентифікацію слабких місць, щоб врахувати це на майбутнє (і, звісно, уникнути повторення)», — прокоментував результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Опитування КМІС було проведено у період від 25 липня до 3 серпня 2025 року. Фахівці опитали 804 мешканців Києва віком від 18 років методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

