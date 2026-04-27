Чи був стрілець неосудним: у МВС зробили важливу заяву про трагедію в Києві
Правоохоронці мають отримати результати посмертної експертизи щодо психічного стану київського стрільця, щоб робити остаточні висновки щодо його осудності.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що оцінку психічного стану чоловіка, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, має надати посмертна експертиза. Наразі жодних остаточних висновків правоохоронці не роблять.
Про це Ігор Клименко сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент ТСН.
Так, психолого-психіатрична експертиза після смерті підозрюваного повинна встановити його реальний стан на момент скоєння злочину.
За його словами, МВС не уповноважене самостійно давати правову оцінку чи робити остаточні висновки у справі, оскільки не є органом досудового розслідування. Відповідні рішення ухвалюватимуться в межах кримінального провадження.
Журналісти також поцікавилися, чи підтверджено інформацію про психічні розлади стрільця та чи перевіряють медичний заклад, який видав довідку про придатність до володіння зброєю.
«Експертизи вже покажуть: як ця довідка видавалася, і яким чином він її отримав», — відповів Клименко.
Що відомо про стрілянину в Києві
У Госіївському районі Києва стався моторошний інцидент — чоловік відкрив вогонь по людях, унаслідок чого є загиблі та поранені. За попередніми даними, стрілець діяв сам, а після нападу його було ліквідовано. Жертвами терориста стали семеро людей.
Обурення суспільства викликали й дії поліцейських, які втекли з місця події, замість порятунку людей.
Пізніше встановили, що злочин був не спонтанним, а системно підготовленим терактом, замаскованим під побутовий конфлікт.