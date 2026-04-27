Чи був стрілець неосудним: у МВС зробили важливу заяву про трагедію в Києві

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що оцінку психічного стану чоловіка, який влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, має надати посмертна експертиза. Наразі жодних остаточних висновків правоохоронці не роблять.

Про це Ігор Клименко сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент ТСН.

Так, психолого-психіатрична експертиза після смерті підозрюваного повинна встановити його реальний стан на момент скоєння злочину.

За його словами, МВС не уповноважене самостійно давати правову оцінку чи робити остаточні висновки у справі, оскільки не є органом досудового розслідування. Відповідні рішення ухвалюватимуться в межах кримінального провадження.

Журналісти також поцікавилися, чи підтверджено інформацію про психічні розлади стрільця та чи перевіряють медичний заклад, який видав довідку про придатність до володіння зброєю.

«Експертизи вже покажуть: як ця довідка видавалася, і яким чином він її отримав», — відповів Клименко.

Що відомо про стрілянину в Києві

У Госіївському районі Києва стався моторошний інцидент — чоловік відкрив вогонь по людях, унаслідок чого є загиблі та поранені. За попередніми даними, стрілець діяв сам, а після нападу його було ліквідовано. Жертвами терориста стали семеро людей.

Обурення суспільства викликали й дії поліцейських, які втекли з місця події, замість порятунку людей.

Пізніше встановили, що злочин був не спонтанним, а системно підготовленим терактом, замаскованим під побутовий конфлікт.

