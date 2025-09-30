Чи був в України шанс вийти на кордони 91-го року: Кулеба відповів

Дмитро Кулеба / © скриншот з відео

Реклама

Україна 2022 року мала шанс вийти на кордони 1991 року. На жаль, тоді була зроблена помилка.

Про це сказав ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю OBOZ.UA.

Ключова помилка українців

Ексміністра запитали, чи був у 2022 році в України шанс повернутися до кордонів 91-го року.

Реклама

«Був. Та суспільство зробило величезну помилку, поставивши знак рівності між кордонами 91-го року та перемогою, кінцем війни», — стверджує Кулеба.

Зараз люди розуміють різницю, додає він.

«Кінець війни настане тоді, коли РФ відмовиться від ідеї повернення України під свій контроль. А все інше — це війна», — зазначив Кулеба.

Як демонстративний приклад він навів операцію ЗСУ на Курщині. Наші бійці взяли під контроль території, історично заселені українцями. А це ще потужніше, аніж історія з кордоном 91-го року. Бачимо, що це не зупинило війну.

Реклама

«Я вважаю, що велика помилка 22-го року — це розкручування очікувань про тотальну перемогу. І я теж був частиною цього інформаційного потоку. Я теж потрапив у пастку цієї ейфорії того, що ми вистояли. Це природно, що ми потрапили в цю пастку. Бо коли тобі всі кажуть — ти помреш, у тебе немає шансів, а ти виживаєш і доказуєш усім, що ти сильніший, а потім ще й там блискавично звільняєш 50% захопленої ворогом території, ну, звісно, ризик впасти в ейфорію зашкалює. І ми туди й потрапили. Всі — і влада, і суспільство», — сказав Кулеба.

Кулеба вважає, що тоді усі жили й працювали за принципом «ще трохи». Але дива не сталося.

«Потім довелося у 23-му році дуже болісно розплачуватися», — завершив Кулеба.

Раніше Кулеба припустив, як може завершитися війна в Україні. На його думку, є лише «безстроковий оптимістичний сценарій». Згідно з ним Україна виходить із війни «скривавленою, але сильнішою державою і повертається до Західного світу, звідки нас було вкрадено 300 років тому».

Реклама

Йдеться про те, що держава вийде з війни без частини територій, але без юридичного визнання втрати цих територій. Далі події можуть розвиватися за двома шляхами — «фінський» та «азербайджано-вірменський», детальніше у матеріалі.