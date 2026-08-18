Чи битиме Росія по мостах через Дніпро: у ГУР оцінили загрозу

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький / © ГУР Міноборони

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Росія системно атакує критичну інфраструктуру та транспортні вузли у прифронтових регіонах України. Не виключено, що ворог наважиться завдати ударів по мостах через Дніпро.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів у інтерв’ю «РБК-Україна».

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Він відповів на запитання, чи є у планах Росії атаки по мостах через Дніпро.

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«Це теж критична інфраструктура, а тому ми розуміємо, наскільки важливим є завдання воєнної розвідки України з добування упереджувальної інформації стосовно планів агресора за цим напрямом», — сказав Скібіцький.

За його словами, російські війська останнім часом завдають ударів по мостах у прифронтових областях — Сумській, Харківській та Чернігівській. Генерал-майор зазначив, що окупанти системно атакують критично важливі мости у Затоці та Маяках, які є важливими складниками української транспортної системи.

«Коли об’єкт стає найбільш критичним для нас — тоді ворог починає по ньому працювати», — пояснив заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, за даними ГУР, Росія не має наміру припиняти вогонь чи вести переговори, плануючи захопити всю Донеччину до кінця 2026 року. Восени та взимку ворог готується масовано атакувати українську критичну інфраструктуру: енергетику, опалення, водопостачання, газовидобуток, логістику та ОПК, використовуючи для цього зокрема нові дрони для знищення ліній електропередач.

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