Чи очікувати масштабних блекаутів в Україні через російські атаки – думка експерта
Україна готова до повторних атак на енергетичні об’єкти завдяки резервам потужності.
Російські удари по енергетичній інфраструктурі України стали частими, повторюючись кілька разів на тиждень. Проте, на відміну від 2022 року, Україна має необхідні ресурси та підготовку для будь-якого розвитку подій.
Про це розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу.
«Останнім часом ворог кожного тижня по кілька разів завдає ударів по енергетичних об’єктах України. Однак наша країна готова до будь-якого сценарію, на відміну від 2022 року», — зазначив він, підкресливши, що енергетики та громадяни знають, як діяти у разі блекаутів.
Експерт запевнив, що ймовірність масштабного відключення електроенергії, як у 2022 році, нині вкрай мала. Україна має значно сильнішу протиповітряну та протиракетну оборону, а також резерви потужності передачі та розподілу, запас важливого обладнання і додаткові малі енергетичні установки.
«У нас також з’явилось понад декілька сотень малих енергетичних установок, які приєднані до енергетичної системи України. Вони можуть стати в нагоді, якщо російські удари пошкодять великі теплові енергостанції», — додав Рябцев.
За його словами, важливу роль відіграє і підготовка енергетиків, які вже мали досвід дій під час атак на енергетичну інфраструктуру. Компанії «Укренерго» та обленерго мають готові алгоритми реагування, що дозволяють зменшити негативний вплив атак.
Рябцев підкреслив: «…і об’єкти господарювання, і звичайні громадяни підготовлені до можливих негараздів набагато якісніше, ніж у 2022 — 2023 роках».
Нагадаємо, раніше генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявляв, що через загрозу нових атак з боку Росії на енергетику країни українцям і бізнесу радять бути готовими до перебоїв з електропостачанням цієї осені.