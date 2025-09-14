Чи очікувати масштабних блекаутів в Україні через російські атаки – думка експерта

Відключення світла / © iStock

Російські удари по енергетичній інфраструктурі України стали частими, повторюючись кілька разів на тиждень. Проте, на відміну від 2022 року, Україна має необхідні ресурси та підготовку для будь-якого розвитку подій.

Про це розповів експерт з енергетики Геннадій Рябцев в ефірі 24 Каналу.

«Останнім часом ворог кожного тижня по кілька разів завдає ударів по енергетичних об’єктах України. Однак наша країна готова до будь-якого сценарію, на відміну від 2022 року», — зазначив він, підкресливши, що енергетики та громадяни знають, як діяти у разі блекаутів.

Експерт запевнив, що ймовірність масштабного відключення електроенергії, як у 2022 році, нині вкрай мала. Україна має значно сильнішу протиповітряну та протиракетну оборону, а також резерви потужності передачі та розподілу, запас важливого обладнання і додаткові малі енергетичні установки.

«У нас також з’явилось понад декілька сотень малих енергетичних установок, які приєднані до енергетичної системи України. Вони можуть стати в нагоді, якщо російські удари пошкодять великі теплові енергостанції», — додав Рябцев.

За його словами, важливу роль відіграє і підготовка енергетиків, які вже мали досвід дій під час атак на енергетичну інфраструктуру. Компанії «Укренерго» та обленерго мають готові алгоритми реагування, що дозволяють зменшити негативний вплив атак.

Рябцев підкреслив: «…і об’єкти господарювання, і звичайні громадяни підготовлені до можливих негараздів набагато якісніше, ніж у 2022 — 2023 роках».

Нагадаємо, раніше генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявляв, що через загрозу нових атак з боку Росії на енергетику країни українцям і бізнесу радять бути готовими до перебоїв з електропостачанням цієї осені.